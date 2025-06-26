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遭國際刑事法院通緝 普亭不出席巴西金磚峰會

中央社／ 聖保羅25日專電
俄羅斯總統普亭。 （路透資料照片）
俄羅斯總統普亭。 （路透資料照片）

巴西新聞網站g1報導，根據俄羅斯克里姆林宮宣布的消息指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將不會前往巴西參加7月6日至7日在里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。

報導指出，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（YuriUshakov）表示，這一決定與巴西尚未就是否遵守國際刑事法院（ICC）對普亭發出的逮捕令表明立場有關。

2023年，國際刑事法院以俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪判處普亭入獄。理論上，巴西是國際刑事法院締約國，應該遵守逮捕令，但在實踐上仍取決於政治決策。

俄羅斯不是國際刑事法院締約國，認為逮捕令無效，但巴西作為締約國，若普亭進入巴西領土，巴西可執行逮捕令。

鄂夏柯夫表示，在巴西政府無法明確定位自身情況下，不能冒險讓普亭出席峰會。

事實上，普亭也曾以相同理由不前往南非參加金磚國家峰會，但去年他在蒙古受到熱烈歡迎。雖然蒙古也是國際刑事法院締約國，但蒙古向普亭保證不會逮捕他。

鄂夏柯夫表示，巴西尚未明確表示是否會逮捕普亭，因此普亭將通過視訊參加峰會，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將代表俄羅斯出席。

據香港南華早報報導，中國國家主席習近平也不會出席在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會，預料將由中國國務院總理李強率團代表出席。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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