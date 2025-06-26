川普會澤倫斯基 將通話普亭設法結束戰爭

美國總統川普廿五日在荷蘭海牙北約峰會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。會面結束後川普在記者會上說，他將和俄國總統普亭通話，設法結束俄烏戰爭。

川普在結束北約峰會的記者會上說，普亭可能有超出烏克蘭以外的領土野心。川普表示，他最近和普亭通話時，曾告訴普亭希望對方協助，就結束烏克蘭戰爭達成解決方案。他說，普亭想要結束戰爭，因為人們正以前所未見的程度喪生。

川普說，希望烏克蘭衝突能夠得到「解決」。他提到烏克蘭部隊遭受損失，「這意味著生命正在消失」。他隨後再次強調，如果他擔任總統，戰爭就不會開始。

川普說，他不排除今年提供烏克蘭更多防衛援助。

奧地利國家電視台記者問川普，為什麼他至今仍無法結束烏克蘭戰爭，川普說，「因為這比人們所想還要困難」。川普說，「坦白說，我和澤倫斯基有一些問題。你可能已經知道了」。川普指的是今年稍早兩人在白宮的一次憤怒交鋒。

川普表示，他已經結束了幾場戰爭，包括以色列和伊朗戰爭，以及印度和巴基斯坦戰爭，他說，他打了一些電話，就結束了印巴戰爭。

ＢＢＣ烏克蘭記者問川普，美國是否準備出售更多愛國者飛彈給烏克蘭。川普說，他會看看美國是否能提供一些。

路透引述烏克蘭國家公共電視廣播公司報導，川普和澤倫斯基會談約五十分鐘。澤倫斯基說，他和川普舉行「實質」討論，談到如何實現停火和真正和平，以及如何保護烏克蘭人民等。

烏克蘭官員說，兩人還談到武器採購、進一步制裁俄國等問題。討論細節尚未披露。法新社引述一名烏國總統府消息人士說，澤倫斯基對這次川澤會很「滿意」。