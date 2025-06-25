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美烏見面了！川普與澤倫斯基會談50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

美烏見面了！川普晤澤倫斯基50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基24日在荷蘭海牙準備參加晚宴。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基24日在荷蘭海牙準備參加晚宴。法新社

美國總統川普25日在荷蘭海牙北約峰會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。路透引述烏克蘭國家公共電視廣播公司報導，兩人會談約50分鐘。

澤倫斯基說，他和川普舉行「實質」討論，談到如何實現停火和真正和平，以及如何保護烏克蘭人民等。

烏克蘭總統府官員說，兩人還談到武器採購、進一步制裁俄國等問題。討論細節尚未披露。

法新社引述一名烏國總統府消息人士說，澤倫斯基對這次川澤會很「滿意」。

川普隨後在記者會上談到烏克蘭衝突，稱他希望這個問題能夠得到「解決」。

川普提到烏克蘭部隊遭受損失，「這意味著生命正在消失」。他隨後後再次強調，如果他擔任總統，戰爭就不會開始。

美國 烏克蘭 澤倫斯基 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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