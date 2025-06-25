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烏克蘭撤回對川普的諾貝爾和平獎提名 批川普姑息普亭

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北約峰會首度在荷蘭舉行，川普24日應邀出席國王威廉亞歷山大舉辦的國宴。歐新社
北約峰會首度在荷蘭舉行，川普24日應邀出席國王威廉亞歷山大舉辦的國宴。歐新社

英國《電訊報》24日報導，美國總統川普的諾貝爾和平獎提名因其對烏克蘭的政策立場引發爭議，已由最初提名方——烏克蘭相關人士主動撤回。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）指出川普近期言論違背烏克蘭利益，是促使提名被撤回的決定性因素。

梅列日科明確表示：「川普公開主張削減對烏克蘭的軍事與經濟援助，並提議讓俄羅斯保留克里米亞以換取俄烏衝突的快速解決，這樣的立場與和平理念相悖，烏克蘭無法繼續支持其提名。」他強調，川普的言論損害烏克蘭的主權與抗俄努力，促使烏克蘭方面撤回對其的提名。

報導指出，川普曾表示，若再次當選，他將重新審視美國對烏克蘭的援助政策，優先考慮美國國內需求，並建議通過談判允許俄羅斯保留克里米亞的控制，以結束俄烏衝突。此言論引發烏克蘭國內強烈反彈。梅列日科在採訪中批評，烏克蘭正處於抗擊俄羅斯侵略的關鍵時刻，川普的提議等同於對侵略者的妥協，不僅削弱國際對烏克蘭的團結支持，還可能鼓勵進一步的侵略行為。他表示：「和平不能以犧牲一國領土完整為代價，川普的立場與諾貝爾和平獎的宗旨背道而馳，烏克蘭無法認同。」

這一事件突顯川普對烏克蘭政策的爭議性，及其對國際外交的深遠影響。梅列日科的意見不僅反映烏克蘭對川普的失望，也顯示諾貝爾和平獎提名過程對地緣政治的敏感性。烏克蘭撤回提名，標誌著川普外交立場在國際社會引發的分歧。

川普促成以色列和伊朗停火後，共和黨籍的美國聯邦眾議員卡特（Buddy Carter）24日致函挪威諾貝爾委員會，提名同屬共和黨的川普角逐諾貝爾和平獎。

卡特表示，川普在這場危機中展現的領導力「體現了諾貝爾和平獎要表揚的理念，追求和平、防止戰爭及促進國際和諧」，這需要勇氣及清晰的遠見。

基於上述原因，卡特致函諾貝爾委員會提名川普角逐諾貝爾和平獎。川普也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公布信函內容。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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