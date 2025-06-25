川普：可能在北約峰會期間會晤澤倫斯基
美國總統川普今天表示，他出席本週舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，可能找時間和烏克蘭總統澤倫斯基見面。
路透社報導，這可能為基輔採購美國愛國者（Patriot）飛彈系統和施壓對俄羅斯祭出更嚴厲制裁打開大門。
川普今天在總統專機空軍一號（Air Force One）向媒體做出上述表示。今天稍早一名白宮官員表示，川普打算在北約峰會期間找個時間和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。北約峰會24日起連續2天於荷蘭海牙（The Hague）舉行。
川普上週提前離開在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，使澤倫斯基與他會面的希望落空，當時川普說自己需要聚焦於中東危機。
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