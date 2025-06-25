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烏克蘭消息人士：北約峰會場邊將有川澤會

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭總統府一位高階消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基（右）與美國總統川普（左）計畫廿五日在峰會場邊見面。圖為日前兩人在梵蒂岡單獨會晤。歐新社
烏克蘭總統府一位高階消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基（右）與美國總統川普（左）計畫廿五日在峰會場邊見面。圖為日前兩人在梵蒂岡單獨會晤。歐新社

北約組織正在荷蘭海牙舉行北約峰會，烏克蘭總統府一位高階消息人士告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普計畫廿五日在峰會場邊見面。

法新社報導，澤倫斯基是近幾次北約峰會的中心人物，但鑒於他與川普關係不睦，澤倫斯基未受邀參與北約成員國的主要工作會議。

消息人士表示，烏克蘭與美國團隊「正在敲定會議細節」，會談預定在荷蘭「午後」舉行。

這名消息人士補充道，雙方討論將聚焦烏克蘭「採購國防裝備，其中很大一部分是防空系統」，美國及烏克蘭領袖也將磋商「對俄羅斯實施更多制裁，以及石油價格上限」。

俄羅斯三年多前全面入侵烏克蘭後受到西方國家經濟制裁，自二○二二年十二月以來，其油價上限被訂為每桶六十美元。烏克蘭及其盟友尋求將現行俄國油價上限調降至每桶四十五美元，以減損俄國的戰爭資金。

儘管俄羅斯總統普亭不同意與烏克蘭達成停火，川普迄今仍拒絕對俄國施加新制裁，令西方盟邦挫折。

烏克蘭 澤倫斯基 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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