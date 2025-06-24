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川普稱澤倫斯基處境困難 兩人「可能」在北約峰會場邊會晤

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普24日在華府近郊安德魯聯合基地搭上空軍一號。美聯社
美國總統川普24日在華府近郊安德魯聯合基地搭上空軍一號。美聯社

美國總統川普將到荷蘭海牙出席北約組織峰會，他24日搭乘空軍一號途中向記者說，他可能會在該峰會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。被問到會向對方說什麼？川普說，「我會說：『你過得好嗎？』他的處境很困難，原本不該走到這一步」。

法新社此前引述烏克蘭總統府一名高階消息人士報導，澤倫斯基與川普計畫25日在北約峰會場邊會面，烏、美團隊正在敲定會面細節，預定在當天午後舉行。

該消息人士也說，雙方討論將聚焦烏克蘭採購防空系統等的國防裝備，兩位領袖也將磋商對俄羅斯實施更多制裁和俄國出產油價上限。

美國 烏克蘭 澤倫斯基 川普 北約 俄羅斯 俄烏戰爭

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