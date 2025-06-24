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俄國飛彈攻烏克蘭東南部至少9死 客運火車遇襲受損

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，俄羅斯發射飛彈襲擊烏國東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州，至少造成9人殞命，還導致民用基礎建設受損，數十名火車乘客受傷。 法新社
烏克蘭官員表示，俄羅斯發射飛彈襲擊烏國東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州，至少造成9人殞命，還導致民用基礎建設受損，數十名火車乘客受傷。 法新社

烏克蘭官員表示，俄羅斯發射飛彈襲擊烏國東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州，至少造成9人殞命，還導致民用基礎建設受損，數十名火車乘客受傷。

路透社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）指出，俄軍兩波攻勢在該州首府第聶伯羅（Dnipro）造成7人身亡；爆炸也震破火車車廂窗戶，碎玻璃撒落乘客身上。

根據賴薩克，當地有將近70人受傷，其中10人是孩童，傷亡人數可能會再攀升。救援機構表示，距離第聶伯羅約10公里的薩馬鎮（Samar）有兩人喪命。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）呼籲基輔的西方夥伴回應這起攻擊。北大西洋公約組織（NATO）領袖目前正在荷蘭海牙（The Hague）參與峰會，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望在峰會上獲得更多軍援，以抵禦俄羅斯自2022年來對烏國發動的全面入侵攻勢。

飛彈 烏克蘭 火車 俄羅斯 俄烏戰爭

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