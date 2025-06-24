北約公共論壇提及俄烏 川普和烏克蘭被喻為「房裡大象」

北約秘書長呂特在海牙峰會一場論壇被問及美國總統川普對北約承諾、北約對烏克蘭支持兩個「房間裡的大象」議題時，他強調美國仍是對北約完全投入的盟國，而北約對烏克蘭的軍事援助仍在持續升高。

北大西洋公約組織（NATO）24日、25日在荷蘭海牙舉行年度高峰會，首日活動由專家、政治人物主講的公共論壇開場。北約秘書長呂特（Mark Rutte）在論壇中答覆會前向公眾徵集的各種提問。

今年峰會籠罩在美國總統川普會否降低對北約歐洲盟國的安全保護傘，以及川普不願增加對烏克蘭軍援，使海牙峰會議程不像過去兩年高舉烏克蘭議題。

主持呂特開講場次的慕尼黑安全會議（MSC）副主席兼執行長佛朗克（Benedikt Franke）將其喻為海牙峰會現場的兩隻「房間裡的大象」，也就是大家都看到問題的巨大存在，但避諱直接觸及。

呂特首先回應，美國仍是北約盟國，無論他或歐洲國家領導人訪美時，都得到美國總統或官員表示將完整履行對北約承諾，「但它（指美國的承諾）伴隨著一個期待」，也就是歐洲盟國須在防衛開支上付出更多。

他強調，歐洲須提高軍費的首要原因不是為了與美國公平分擔，而是因為俄羅斯的威脅。他向歐洲人喊話，不要太過擔心美國是否退出北約。

對於烏克蘭議題，呂特表示，德國等北約歐洲盟國近幾個月來新增對烏軍援的承諾，今年以來宣布的軍援金額為350億歐元（約新台幣1.2兆元），援烏達到更高的水平。

他也重申昨天在記者會上提到的中國擴充軍備問題，除了對台灣帶來威脅，呂特強調中國與俄羅斯不僅在烏克蘭戰事上合作，對歐陸南方的非洲國家影響力也在增加，因此他向西班牙等對提高軍費遲疑的國家喊話「不要天真」，南歐同樣存在安全威脅。

美國駐北大西洋公約組織大使惠塔克（MatthewWhitaker）也應邀在公共論壇開講，他表示，美國對這次峰會的最大期望，就是盟國同意將國防直接和間接花費提高到占國內生產毛額（GDP）的5%。

惠塔克認為，這將是盟國對北大西洋公約的重新承諾，因公約條款不只眾所關切的第5條共同防禦，還有第3條，也就是集體和個別的防衛能力。

根據北約盟國在1949年簽署成立的公約第3條，締約國家應個別且集體地透過不斷而有效的自助及互助方法，維持並發展其單獨和集體抵抗武裝攻擊的能力。

惠塔克強調，川普是和平創造者，不論對烏克蘭或印度-巴基斯坦衝突，都在努力帶給世人和平。他也說，在當前的世局下，北約更具重要性。