烏克蘭總統府消息人士：澤倫斯基與川普擬25日會面

北大西洋公約組織（NATO）正在荷蘭海牙舉行峰會，烏克蘭總統府1位高階消息人士告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普計劃明天在峰會場邊見面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是近幾次北約峰會的中心人物，但鑒於他與川普（Donald Trump）關係不睦，澤倫斯基未受邀參與北約成員國的主要工作會議。

消息人士向法新社表示，烏克蘭與美國「團隊正在敲定會議細節」，會談預定在荷蘭「午後」舉行。

這名消息人士補充道，雙方討論將聚焦烏克蘭「採購國防裝備，其中很大一部分是防空系統」。

此人指出，美國及烏克蘭領袖也將磋商「對俄羅斯實施更多制裁，以及石油價格上限」。

俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭後受到西方國家經濟制裁，自2022年12月以來，其油價上限被訂為每桶60美元。烏克蘭及其盟友尋求將現行油價上限進一步調降至每桶45美元，以減損俄國的戰爭資金。

儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不同意與烏克蘭達成停火，川普迄今仍拒絕對俄國施加新制裁，令西方盟邦感到挫折。