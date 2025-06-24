快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

烏克蘭總統府消息人士：澤倫斯基與川普擬25日會面

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
川普（左）、普亭（右）、澤倫斯基（中）。 美聯社
川普（左）、普亭（右）、澤倫斯基（中）。 美聯社

北大西洋公約組織（NATO）正在荷蘭海牙舉行峰會，烏克蘭總統府1位高階消息人士告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普計劃明天在峰會場邊見面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是近幾次北約峰會的中心人物，但鑒於他與川普（Donald Trump）關係不睦，澤倫斯基未受邀參與北約成員國的主要工作會議。

消息人士向法新社表示，烏克蘭與美國「團隊正在敲定會議細節」，會談預定在荷蘭「午後」舉行。

這名消息人士補充道，雙方討論將聚焦烏克蘭「採購國防裝備，其中很大一部分是防空系統」。

此人指出，美國及烏克蘭領袖也將磋商「對俄羅斯實施更多制裁，以及石油價格上限」。

俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭後受到西方國家經濟制裁，自2022年12月以來，其油價上限被訂為每桶60美元。烏克蘭及其盟友尋求將現行油價上限進一步調降至每桶45美元，以減損俄國的戰爭資金。

儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不同意與烏克蘭達成停火，川普迄今仍拒絕對俄國施加新制裁，令西方盟邦感到挫折。

烏克蘭 澤倫斯基 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

打破沉默！以色列政府宣布同意川普停火提議

1大因素 捷克智庫：伊朗政權若更迭 對俄影響有限

巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

怕川普對Fed下手 德義千噸黃金面臨從紐約搬回壓力

相關新聞

烏克蘭總統府消息人士：澤倫斯基與川普擬25日會面

北大西洋公約組織（NATO）正在荷蘭海牙舉行峰會，烏克蘭總統府1位高階消息人士告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川...

1大因素 捷克智庫：伊朗政權若更迭 對俄影響有限

美國轟炸伊朗，中東情勢更加緊張。伊朗表示將對美軍在中東的軍事基地進行報復，各方關注中東情勢的發展對其他區域的影響。捷克智...

俄發射352無人機、16飛彈夜襲烏 至少10死

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日說，俄羅斯連夜朝烏克蘭發射三五二架無人機、誘餌及十六枚飛彈。美聯社同日引述烏克蘭地方官員報導，這...

烏克蘭矢言加強對俄攻擊後 基輔再遇襲至少5死

烏克蘭今天表示，首都基輔「又遭遇一次大規模攻擊」，至少5人喪命，而烏國最高軍事指揮官昨天才矢言將加強對俄羅斯的攻勢

俄軍踏足之處皆屬俄？烏克蘭：無人機伺候每一只腳

「昨天，每個人都聽到了俄羅斯總統發出的信號」，烏克蘭總統澤倫斯基在周六（6月21日）晚間的視頻講話中表示，普亭想要整個烏克蘭…

澤倫斯基籲歐盟友撥款各國GDP的0.25% 助烏生產武器

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。