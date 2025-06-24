俄發射352無人機、16飛彈夜襲烏 至少10死

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日說，俄羅斯連夜朝烏克蘭發射三五二架無人機、誘餌及十六枚飛彈。美聯社同日引述烏克蘭地方官員報導，這波空襲已造成首都基輔及周邊區域十人喪生、至少卅四人受傷。俄軍已承認夜襲基輔州的軍事目標。

俄軍說，動用高精準度武器和無人機，對基輔州的軍工企業發動聯合打擊行動。

俄烏戰爭已進行三年多，雙方上次直接談判已是近三周前，至今未再安排任何後續談判。駐基輔的外媒記者聽到盤旋在市中心上空的無人機聲響，爆炸聲與槍聲也不斷。

澤倫斯基還說，俄國共出動三五二架無人飛行載具，其中包括伊朗設計的無人機，並朝烏克蘭發射十六枚飛彈，其中十一枚是彈道飛彈、五枚是巡弋飛彈，部分由北韓提供。

澤倫斯基指控，所有與俄國、伊朗和北韓為鄰的國家人民皆應嚴肅思考，若此一「殺人犯聯盟」持續存在並散播恐怖行徑，這些鄰國是否還能自保。他廿三日訪問英國，與烏克蘭的盟友及夥伴商討國防議題以及對俄國的制裁。接著北約（ＮＡＴＯ）峰會本周在荷蘭海牙登場，他預定參與峰會場邊的會議及活動。

美聯社報導稱，俄軍近幾月來發動最新的夏季攻勢，持續試圖在烏克蘭境內進一步推進。

然而根據華府智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）資料數據，在俄烏間約達一千公里的漫長戰線，俄軍至今進展有限。