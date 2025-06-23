烏克蘭矢言加強對俄攻擊後 基輔再遇襲至少5死

烏克蘭今天表示，首都基輔「又遭遇一次大規模攻擊」，至少5人喪命，而烏國最高軍事指揮官昨天才矢言將加強對俄羅斯的攻勢。

俄烏戰爭已持續3年多，試圖終結這場衝突的外交努力近來陷入停滯，雙方上一輪直接會談已是近3週前，目前尚未安排任何後續談判。

人在基輔的法新社記者聽到無人機飛行的嗡嗡聲盤旋在市中心上空，爆炸聲與槍聲也持續不斷。

烏克蘭官員說，俄羅斯無人機與飛彈深夜對基輔市區及周邊地區發動攻擊，造成5人死亡、多人受傷，住宅區燃起熊熊火焰，平時用作防空避難的一處地鐵站入口也受到破壞。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（TimurTkachenko）發表聲明指出：「首都再次遭遇大規模襲擊。可能有幾波敵方無人機。」

特卡欽科在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯人的風格未變，專打可能有人存在的地方，例如住宅大樓、避難所出口，這就是俄羅斯的作風。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，舍甫琴科區（Shevchenkivsky）有4人喪命、一棟住宅大樓部分受損，基輔南方的比拉撤華鎮（BilaTserkva）則有1人死亡。

他說：「仍有許多人受困在瓦礫堆下。」

記者看見大約10人躲在市中心一棟住宅大樓的地下室，多數人滑著手機查看最新消息，等待這波攻擊結束。

俄軍發動最新一波攻擊之前，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）矢言將加強對俄羅斯的軍事打擊。

瑟爾斯基對法新社等媒體表示：「我們不會只守不攻，因為這麼做毫無意義，最終只會導致我們持續撤退，失去人民和領土。」

瑟爾斯基說，烏克蘭將繼續打擊俄羅斯軍事目標，並表示這些打擊已被證明「有效」。

他說：「我們當然會繼續下去。我們將擴大規模和深度。」

烏克蘭國家緊急事務局發布的照片顯示，救難人員在黑暗中從起火建築中帶領居民撤離。當局表示，獲救者包括一名孕婦。

儘管雙方都否認故意針對平民，但自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，已有數以千計平民喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。