俄軍踏足之處皆屬俄？烏克蘭：無人機伺候每一只腳

「昨天，每個人都聽到了俄羅斯總統發出的信號」，烏克蘭總統澤倫斯基在周六（6月21日）晚間的視頻講話中表示，普亭想要整個烏克蘭——而這並不是他自戰爭爆發以來或是從2014年才開始有的想法，而是早在那之前就已經有了這個野心，因為他本人深受俄羅斯帝國主義思想的影響。此外，澤倫斯基還指責克裡姆林宮領導人對其他前蘇聯國家也有類似的侵略計劃。

此前一日，普亭在聖彼得堡國際經濟論壇上聲稱：「我曾多次表示，我認為俄羅斯人民和烏克蘭人民是一個民族。從這個意義上說，整個烏克蘭都是我們的。」

普亭在回答有關俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭目標問題時還指出，凡是有俄軍士兵踏足之處都屬於俄羅斯。對此，澤倫斯基回應道：「我們將為每一只俄羅斯佔領者的腳配上一架烏克蘭的無人機。」

澤倫斯基還表示，作為對俄羅斯威脅的回應，烏克蘭將為各類無人機投入更多資源——從遠程打擊無人機到具體防御前線俄軍的裝備。

烏克蘭還將推動對俄羅斯的新一輪國際制裁。他希望所有盟友能給予支持，特別提及美國總統川普。澤倫斯基指出，普亭在聖彼得堡也特地上演了一場「表演」，針對的是美國及其推動和平的努力。

再次向川普發出呼籲

川普再次就任總統後，美國基本上停止了對烏克蘭的支持，並自我定位為沖突調解人。為促使俄羅斯作出讓步，川普拒絕對莫斯科實施新制裁。

澤倫斯基指出，俄羅斯實際上拒絕了來自美國、歐洲、中國、巴西或非洲的所有和平倡議。「我們希望川普總統能聽到這一點。」這名烏克蘭國家元首表示，他也希望川普能夠看到，普亭正在幫助伊朗，以穩固自身權力。

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