不怕惹惱川普？普亭狂言「烏克蘭都我們的」 外媒：俄國無意退縮

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「同一個民族」。英國天空新聞分析，這是普亭長久以來所發表對烏克蘭最強硬的言論，表明他不太擔心惹惱美國總統川普，以及顯示有信心事態正朝他所希望的發展。

普亭在聖彼得堡的俄羅斯旗艦投資活動問答環節中，被問及他在與烏克蘭衝突的最終目的。他回答道：「我曾多次說過，我認為俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族。從這個意義上而言，烏克蘭都是我們的。」

普亭的回答獲得現場政商界人士的熱烈掌聲。

普亭還說：「有條老規矩，凡俄羅斯官兵踏足之處，都是我們的。」

天空新聞指出，簡而言之，普亭想要一切。

天空新聞也寫道，這些言論令人感到意外，與克里姆林宮近期言論形成鮮明對比。自美國總統川普開始推動俄烏和平協議以來，俄方採取更柔和、願意和解的語氣，顯然是試圖向美方表明對和解感興趣，但普亭這番言論的語氣恰恰相反。

普亭甚至在數月來首次威脅要對烏克蘭進行核打擊。他被問及如果烏方對俄軍使用髒彈，俄方會如何回應時，承諾烏軍會面臨「災難性」的後果。

在拜登政府任期尾聲，俄國幾乎每周都會威脅動用核武，但川普上任後就停止威脅，近期卻又突然重新採取這個做法。

天空新聞分析，這似乎是普亭刻意傳遞的訊息：儘管進行和平談判，俄國也無意退縮，無論是在戰場還是在談判桌都是如此。

天空新聞認為，這顯示俄方不太擔心惹惱美國總統川普。川普似乎不再積極調解俄烏衝突，但仍看起來在尋求與俄國建立更友好的關係。因此，天空新聞指出，普亭的言論也顯示他有信心事態朝著他所希望的方向發展。