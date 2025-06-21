快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

造成嚴重打擊！伊朗最大核設施2度遭空襲 以官員：徹夜攻擊

下雨也不會比較涼…未來一周炎熱 7縣市明飆破36度

聽新聞
0:00 / 0:00

好耳熟的說法？普亭強調俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
俄羅斯總統普亭表示，整個烏克蘭在他眼中都是俄國領土。路透
俄羅斯總統普亭表示，整個烏克蘭在他眼中都是俄國領土。路透

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「一家人」，不尋求烏國投降以結束戰爭，但希望烏克蘭成為中立國家。

目前俄羅斯掌控烏克蘭約20%領土，包括克里米亞、盧甘斯克地區逾99%土地、頓內次克逾七成土地、札波羅熱與赫爾松地區，以及哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克零星土地。普亭在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，他認為俄羅斯人及烏克蘭人是一家人，從這個角度來看，「整個烏克蘭都是我們的」。

普亭表示，未質疑烏克蘭獨立地位及烏克蘭人為主權付出的努力，但強調1991年蘇聯解體、烏克蘭宣告獨立時，烏克蘭也宣稱將採取中立立場。普亭指出，如果要創造恢復和平的機會，莫斯科當局希望烏克蘭接受當前一個事實，即俄國掌控的烏克蘭領土面積已大於美國維吉尼亞州。

針對普亭發言，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體平台X上表示，普亭這番損人利己言論完全無視美國促和努力。西比哈說：「在美國與其他國家持續呼籲立即停止殺戮之際，俄羅斯頭號戰犯討論的是拿下更多烏克蘭領土，以及殺害更多烏克蘭人的計畫。」

烏克蘭 普亭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

以色列與伊朗持續互轟：川普施壓伊朗達成核協議、反對以色列刺殺伊朗最高領袖

以色列持續轟炸伊朗 還想暗殺胡塞叛軍

中美終於通話了！川普、習近平「2大雙子座對決」…誰會笑到最後？

烏克蘭：中國向20家俄羅斯軍工廠提供物資

相關新聞

好耳熟的說法？普亭強調俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「一家人」，不尋求烏國投降以結束...

第3輪俄烏和談要來了？克宮證實和烏克蘭聯絡中 下周將敲定日期

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫20日表示，俄國預計將在下周針對第三輪和平談判的日期和烏克蘭達成協議。

烏克蘭承認雙重國籍：戰爭導致人口危機，重建家園有望？

烏克蘭人口自2022年2月俄羅斯入侵以來，已減少超過1,100萬人，為緩解戰爭加劇的人口危機，烏克蘭2025年6月18日通過新法律，將承認雙重或多重國籍。未來將簡化烏克蘭人在海外的配偶及子女申請國籍的程序，在烏克蘭前線作戰的外國人，也將更容易獲得烏克蘭公民身分。烏克蘭政府表示，期望這部新法律能吸引國民回國、緩解因戰爭大量外移的人口，也將與數千萬名海外公民重建關係。

侵烏3年多 俄駐英大使稱死傷60萬 低於西方推測100萬人

俄羅斯入侵烏克蘭已三年多，造成了難以估計的嚴重傷亡。盡管官方一直未公布具體的死傷數字，但據俄羅斯駐英國大使克林(Andr...

與俄的不對等結盟：北韓萬名大兵換到飛彈 伊朗百架無人機等嘸奧援

俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中獲得北韓提供砲彈與兵力，也從伊朗那裡取得無人機技術。然而兩個國家得到的回報天差地別。

澤倫斯基飛8000公里無緣見川普 G7挺烏聯合聲明難產

七大工業國集團（G7）高峰會在美方阻擋發布聯合聲明向俄羅斯施壓，以及美國總統川普提前離開的情況下，其他成員國領袖17日矢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。