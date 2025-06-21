好耳熟的說法？普亭強調俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「一家人」，不尋求烏國投降以結束戰爭，但希望烏克蘭成為中立國家。

目前俄羅斯掌控烏克蘭約20%領土，包括克里米亞、盧甘斯克地區逾99%土地、頓內次克逾七成土地、札波羅熱與赫爾松地區，以及哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克零星土地。普亭在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，他認為俄羅斯人及烏克蘭人是一家人，從這個角度來看，「整個烏克蘭都是我們的」。

普亭表示，未質疑烏克蘭獨立地位及烏克蘭人為主權付出的努力，但強調1991年蘇聯解體、烏克蘭宣告獨立時，烏克蘭也宣稱將採取中立立場。普亭指出，如果要創造恢復和平的機會，莫斯科當局希望烏克蘭接受當前一個事實，即俄國掌控的烏克蘭領土面積已大於美國維吉尼亞州。

針對普亭發言，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體平台X上表示，普亭這番損人利己言論完全無視美國促和努力。西比哈說：「在美國與其他國家持續呼籲立即停止殺戮之際，俄羅斯頭號戰犯討論的是拿下更多烏克蘭領土，以及殺害更多烏克蘭人的計畫。」