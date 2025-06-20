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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

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第3輪俄烏和談要來了？克宮證實和烏克蘭聯絡中 下周將敲定日期

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫19日陪同總統普亭出席聖彼得堡經濟論壇，普亭在場邊和國際新聞機構負責人們會面。（美聯社）
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫19日陪同總統普亭出席聖彼得堡經濟論壇，普亭在場邊和國際新聞機構負責人們會面。（美聯社）

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫20日表示，俄國預計將在下周針對第三輪和平談判的日期和烏克蘭達成協議。

佩斯科夫說，領導俄國談判代表團的克宮顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）正和烏方聯絡。

雙方先前於5月16日和6月2日在土耳其伊斯坦堡面對面談判，最終達成一系列換俘和陣亡將士遺體歸還行動。但他們在停火方面沒有進展。俄國表示，他們希望達成最終協議，不只是暫停戰鬥，並堅持他們在領土上和其他方面的要求。而烏克蘭認為這些要求相當於要他們投降。

俄烏間的戰鬥近幾周愈演愈烈，俄國發動開戰以來最猛烈的幾次空襲，烏克蘭則在1日發動大規模無人機奇襲俄國空軍基地，對俄國可攜帶核彈頭的轟炸機機隊造成嚴重損害。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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