第3輪俄烏和談要來了？克宮證實和烏克蘭聯絡中 下周將敲定日期

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫20日表示，俄國預計將在下周針對第三輪和平談判的日期和烏克蘭達成協議。

佩斯科夫說，領導俄國談判代表團的克宮顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）正和烏方聯絡。

雙方先前於5月16日和6月2日在土耳其伊斯坦堡面對面談判，最終達成一系列換俘和陣亡將士遺體歸還行動。但他們在停火方面沒有進展。俄國表示，他們希望達成最終協議，不只是暫停戰鬥，並堅持他們在領土上和其他方面的要求。而烏克蘭認為這些要求相當於要他們投降。

俄烏間的戰鬥近幾周愈演愈烈，俄國發動開戰以來最猛烈的幾次空襲，烏克蘭則在1日發動大規模無人機奇襲俄國空軍基地，對俄國可攜帶核彈頭的轟炸機機隊造成嚴重損害。