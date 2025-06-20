俄烏戰爭3年多 俄國部長警告經濟瀕臨衰退

中央社／ 聖彼得堡19日綜合外電報導

俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）今天在聖彼得堡國際經濟論壇上釋出悲觀訊息，稱俄國正「瀕臨」衰退。

法新社報導，俄羅斯自2022年對烏克蘭發動全面軍事攻勢以來，經濟一直不穩定，在經歷官員所謂「過熱」的時期後，如今經濟成長正在減緩。

俄羅斯2023年和2024年公布了強勁的經濟增長，很大程度上是因為俄烏戰爭衍生的大筆國防支出。

但經濟學者曾警告，國防產業帶動的經濟成長無法長期持續，且未反映出生產力的實際增長。

芮希尼科夫在聖彼得堡國際經濟論壇（St. PetersburgInternational Economic Forum）第2天的座談中告訴記者：「整體上，我認為我們正瀕臨衰退。」

他說，此一觀點是基於「當下的商業情緒和指標」都指向經濟趨緩。

芮希尼科夫表示，「其他一切都取決於我們的決策」，並呼籲中央銀行「對經濟表現出一點關愛」。

俄羅斯央行去年10月為了因應通貨膨脹，將利率調高到驚人的21%，並維持到本月稍早才略降到20%。

經濟學者連月來警告，高利率和製造業衰退正波及經濟。

俄羅斯今年第一季經濟成長年增率減緩至1.4%，是兩年來最低季度數據。

受政府在烏克蘭戰爭的大規模支出和勞力普遍短缺影響，俄羅斯經濟各方面物價也一直在漲。

今年5月，通膨年增率降到10%以下，但一年多來一直比央行設定的4%目標高出兩倍多。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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