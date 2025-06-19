與俄的不對等結盟：北韓萬名大兵換到飛彈 伊朗百架無人機等嘸奧援

俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中獲得北韓提供砲彈與兵力，也從伊朗那裡取得無人機技術。然而兩個國家得到的回報天差地別。

與俄羅斯總統普亭簽署《全面戰略夥伴關係協定》一年後，金正恩政權迎來掌權14年來地位最穩固的時刻。不僅派兵到烏克蘭戰場上累積實戰經驗，據信平壞還獲得俄製現代化防空飛彈與電子作戰系統，加上俄羅斯持續輸送石油與糧食，有效緩解國際制裁壓力。

相較下，伊朗雖提供俄軍數百架攻擊型無人機，卻始終未獲實質回報，獨自承受以色列一波又一波的軍事打擊。

北韓的自信反映在拒絕與美國重啟對話。川普第一任期和金正恩舉行了三次峰會，但最近傳出金正恩退回川普信函。

平壤的籌碼在於敢於派兵參戰，並補給俄軍急缺的彈藥。英國國防部估計，已有6,000名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡。南韓情報顯示，去年秋季以來，北韓至少派兵1.5萬人赴俄。本周，俄羅斯安全會議秘書長紹伊古三個月來第三度訪問平壤，雙方協議北韓將派5000名工兵協助重建戰區，另加1,000名排雷人員。

俄伊合作則有現實算計，雙方簽署的戰略夥伴協議並未包含共同防禦條款，這意味莫斯科沒有法律義務向伊朗提供軍事援助。俄方也未遲未交付德黑蘭方面要求的一系列武器。

普亭提出調解以伊衝突，不過，分析師大多認為，這多半是為了轉移俄烏戰爭的焦點，而非真正力挺伊朗。

根據英國衛報報導，儘管伊朗政權垮台將重創俄羅斯戰略和聲譽，但莫斯科默認對事態發展的影響能力有限。

獨立專家Nikita Smagin說：「俄羅斯不會軍事協防伊朗，這是明擺著的事，莫斯科絕不會願意為德黑蘭，冒險與以色列和美國正面衝突。」

一位與俄羅斯外交部有關聯的消息人士表示，克里姆林宮不太可能向伊朗提供武器，更不用說介入戰事：「莫斯科正竭盡全力敦促美國重返外交關係。但俄羅斯的首要任務仍然是，避免採取任何不利於己的舉動，以免破壞其與美國新政府日益升溫的關係，促使川普改變對烏克蘭立場。」