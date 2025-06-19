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俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日回絕俄羅斯總統普亭調停以伊衝突的提議，而且告訴普亭應該「先解決你自己的戰爭」。法新社
美國總統川普18日回絕俄羅斯總統普亭調停以伊衝突的提議，而且告訴普亭應該「先解決你自己的戰爭」。法新社

美國總統川普18日回絕俄羅斯總統普亭調停以伊衝突的提議，而且告訴普亭應該「先解決你自己的戰爭」。與此同時，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）18日透露，莫斯科告訴美國不要對伊朗動手，因為此舉將從根本上破壞中東穩定，而以色列襲擊可能引發核災。

莫斯科時報報導，川普18日在白宮告訴記者：「普亭確實提出幫忙調解以伊，但我說，『幫個忙，先調解你自己的戰爭』。我們先來調解俄羅斯，好嗎？」

川普描述自己告訴普亭，「我們先調解俄羅斯，你晚點再擔心以伊的事」。

莫斯科時報報導提到，普亭試圖將自己定位為以伊衝突的可能調停者，但專家認為，由於莫斯科與伊朗關係密切，加上俄羅斯本身入侵烏克蘭，外界對普亭能扮演的角色有所質疑。

另一方面，路透報導，雷雅布可夫在聖彼得堡一場經濟論壇場邊接受俄羅斯國際傳真社（Interfax）訪問時表示，莫斯科正呼籲華府不要直接介入，「這將會從根本上破壞整體局勢」。

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）曾表示，以伊局勢已進入關鍵時刻；俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也稱，以色列空襲伊朗核設施意味著世界距離災難「只剩幾毫米」。

路透報導，俄羅斯今年1月與伊朗簽署為期20年的戰略夥伴協議，儘管兩國有密切軍事關係，俄方卻未承諾在軍事上幫助德黑蘭。另外，俄羅斯也與以色列建立關係，但由於烏克蘭戰爭，俄以關係持續緊張。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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