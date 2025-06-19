俄軍440多架無人機、32枚飛彈夜襲基輔 增至28死

中央社／ 基輔18日綜合外電報導

俄羅斯軍隊16至17日對烏克蘭首都基輔發動跨夜攻擊，一棟9層樓公寓大樓遭飛彈炸毀，救難人員今天從瓦礫堆中拖出更多遺體，使得俄軍針對基輔的最新攻勢增至28死。

美聯社報導，在基輔遭受俄軍今年最致命攻擊期間，位於索洛米揚卡區（Solomianskyi）的這棟建築物被直接擊中並倒塌。

當局表示，28名死者中，有23人在這棟建築物內喪命，其餘5人則是在市區其他地方遇難。

救難人員使用吊車、挖土機及雙手清理現場瓦礫，並派出嗅探犬搜尋被埋在下方的罹難者。爆炸力道也波及附近建築物的門窗，損害範圍廣大。

俄軍當晚一共出動超過440架無人機，並發射32枚飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容，這是俄烏2022年2月開戰以來規模最大的轟炸行動之一。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

伊朗宣稱「極音速飛彈」 突破以色列防空系統

以防長：哈米尼下場恐跟胡森一樣 別再對以色列射飛彈

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列「神話般」防空系統

美國防科技公司與台灣達成協議 研發無人機抵禦中國

相關新聞

美拒施壓俄 G7峰會無挺烏聯合聲明 再強調台海和平穩定

七大工業國集團（Ｇ７）高峰會在美方阻擋發布聯合聲明向俄羅斯施壓，以及美國總統川普提前離開的情況下，其他成員國領袖十七日矢...

G7峰會川普提前離席...澤倫斯基白跑 想罵又不敢罵

烏克蘭總統澤倫斯基飛行超過八千公里，遠赴加拿大參加Ｇ７峰會，卻換來美國總統川普以需要專注以色列與伊朗衝突為由，在兩人原定...

俄大規模襲烏民宅至少15死 澤倫斯基斥恐怖分子

烏克蘭官員說，俄國十七日向烏克蘭發射逾四百四十架無人機與卅二枚飛彈，造成至少十五人死亡、一三一人受傷。這波攻勢主要針對首...

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層證實：北韓將加派6千人

南韓中央日報17日報導，目前正在北韓的俄國國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu）表示，北韓領導人金正恩已允諾向...

基輔面臨最致命攻擊 烏遭夜襲至少15死116傷

烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭發動飛彈和無人機攻勢，造成至少15人喪生、116人受傷，相關攻勢主要針對首都基...

澤倫斯基：G7峰會將與川普討論買美國武器 不談新軍援

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在七大工業國集團（G7）領袖峰會場合與美國總統川普討論採購美國武器，但兩人不會討論到美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。