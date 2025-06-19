俄軍440多架無人機、32枚飛彈夜襲基輔 增至28死

俄羅斯軍隊16至17日對烏克蘭首都基輔發動跨夜攻擊，一棟9層樓公寓大樓遭飛彈炸毀，救難人員今天從瓦礫堆中拖出更多遺體，使得俄軍針對基輔的最新攻勢增至28死。

美聯社報導，在基輔遭受俄軍今年最致命攻擊期間，位於索洛米揚卡區（Solomianskyi）的這棟建築物被直接擊中並倒塌。

當局表示，28名死者中，有23人在這棟建築物內喪命，其餘5人則是在市區其他地方遇難。

救難人員使用吊車、挖土機及雙手清理現場瓦礫，並派出嗅探犬搜尋被埋在下方的罹難者。爆炸力道也波及附近建築物的門窗，損害範圍廣大。

俄軍當晚一共出動超過440架無人機，並發射32枚飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容，這是俄烏2022年2月開戰以來規模最大的轟炸行動之一。