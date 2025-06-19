美拒施壓俄 G7峰會無挺烏聯合聲明 再強調台海和平穩定

七大工業國集團（Ｇ７）高峰會在美方阻擋發布聯合聲明向俄羅斯施壓，以及美國總統川普提前離開的情況下，其他成員國領袖十七日矢言加強支持烏克蘭，並強調維護台海和平重要性。

地主加拿大總理卡尼發表Ｇ７峰會主席國總結，指Ｇ７強調與中國建立建設性和穩定關係的重要性，並呼籲中國避免市場扭曲和產能過剩。Ｇ７並對中國在東海、南海破壞穩定活動表示嚴重關切，且強調維護台海和平與穩定的重要性。Ｇ７對台基本立場不變，包括現行的一中政策。

賴清德總統表示，誠摯感謝Ｇ７成員國領袖，表達對台海和平穩定的支持，並關切中國破壞區域穩定的行為。

大陸外交部發言人郭嘉昆則說，Ｇ７峰會再次操弄涉中議題，污蔑抹黑中國產能過剩，干涉中國內政，中方已提出交涉。

法新社報導，川普原定在加拿大卡納納斯基斯舉行Ｇ７峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行場邊會議，不過因為以色列與伊朗的衝突，川普提前離開返回華府。

在俄羅斯向基輔發動一波猛烈轟炸，造成至少十五人喪命後，澤倫斯基於加拿大落磯山脈的偏遠小屋與其他領袖會面。卡尼歡迎澤倫斯基到訪，並宣布提供廿億加幣（約台幣四四○億元）的對烏軍援，包含無人機與直升機。

卡尼告訴澤倫斯基，「這凸顯了與烏克蘭堅定團結的重要性」，並呼籲「向俄羅斯施加最大壓力」。

澤倫斯基哽咽地告訴卡尼，俄國最新一輪攻擊是一場大悲劇，這也顯示烏克蘭需要盟友支持。澤倫斯基也表明，他仍舊支持川普推動的和平談判。

然而，這次Ｇ７峰會未能就烏克蘭發表聯合聲明，一名要求匿名的加拿大官員透露，這是因為「美方希望能淡化相關內容」。

這名官員透露，美方反對譴責俄羅斯的措辭，以便與俄國總統普亭斡旋，「這並非我們的立場，而其他六國也同意在聲明中發表強烈措辭。」

這名官員說，卡尼以Ｇ７峰會主席身分發布跟烏克蘭有關的聲明，而非以全體領袖的名義發表。而美國國務院則另行譴責俄羅斯的攻擊，並向罹難者家屬致哀。

另外，Ｇ７領袖就六項議題達成共識，包括移民、人工智慧、關鍵礦產、野火、跨國迫害和量子運算。