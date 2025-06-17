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俄大規模襲烏民宅至少15死 澤倫斯基斥恐怖分子

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
烏克蘭基輔十七日遭俄國空襲，住處被毀的基輔居民非常悲憤。路透
烏克蘭基輔十七日遭俄國空襲，住處被毀的基輔居民非常悲憤。路透

烏克蘭官員說，俄國十七日向烏克蘭發射逾四百四十架無人機與卅二枚飛彈，造成至少十五人死亡、一三一人受傷。這波攻勢主要針對首都基輔，但港口城市敖德薩、札波羅熱等地也遭襲擊。烏國總統澤倫斯基說，這是俄國全面入侵以來「對基輔最可怕的打擊之一」。

路透指出，基輔數十個民用目標遭俄國攻擊，包括一棟九層樓公寓大樓。烏國官員則向基輔獨立報表示，共一七五架無人機與十六枚飛彈空襲基輔。

澤倫斯基說，「這樣的攻擊完全是恐怖主義，全世界、美國及歐洲最終必須像文明社會對待恐怖分子一樣地回應。俄國總統普亭這樣做，只因他還有能力繼續戰爭」。美聯社引述聯合國統計，俄國利用飛彈與無人機攻擊已造成逾一點二萬名平民死亡。

烏國官員表示，基輔在徹夜數波攻擊中共廿七個地點遭襲，包括住宅、教育機構及關鍵基礎設施都遭破壞。一枚彈道飛彈擊中基輔索洛米揚卡區的一幢九層住宅大廈，整區被毀。

救難人員穿梭在瓦礫堆中搜尋生還者與撲滅火焰，利用起重機將一名負傷婦人自窗戶吊出。住在附近五十七歲的沃夫琴科說，「我從沒見過這樣景象，實在太恐怖。當他們把人拉出，每個人都成斷肢殘臂，有老人也有小孩。我不知道他們還要持續折磨我們多久」。

烏克蘭內政部長克利孟科說，基輔有十四人死亡，南部城市敖德薩則一人喪生。官員表示，基輔及其周邊地帶、敖德薩、北部的切爾尼戈夫近百人受傷。基輔市長克里契科說，死者包括一名六十二歲美國公民。

烏克蘭十七日也對俄國本土發動無人機攻擊。俄國防部表示，已在包含莫斯科地區在內的俄境領土，攔截並摧毀一四七架烏國無人機。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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