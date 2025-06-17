基輔面臨最致命攻擊 烏遭夜襲至少15死116傷
烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭發動飛彈和無人機攻勢，造成至少15人喪生、116人受傷，相關攻勢主要針對首都基輔。
美聯社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍對基輔展開長達數小時夜襲，造成14人死亡、99人受傷。
烏克蘭和俄羅斯已進行2輪直接和談，但在終戰議題上毫無進展。這是最近數月以來，基輔罹難人數最多的攻擊。
與此同時，烏國敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄國無人機也襲擊南部的敖德薩港，造成1死17傷。
烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天痛批俄軍夜襲基輔，造成至少14人死亡一事，還說這是莫斯科進行的「最可怕攻擊之一」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言