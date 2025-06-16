澤倫斯基：G7峰會將與川普討論買美國武器 不談新軍援

中央社／ 維也納16日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在七大工業國集團（G7）領袖峰會場合與美國總統川普討論採購美國武器，但兩人不會討論到美國再提供軍事援助。

法新社報導，正在奧地利首都維也納進行訪問的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我們今日不會與美方談新援助。事實上我在（G7）會議期間將與川普（Donald Trump）總統討論的議題之一，是烏克蘭準備進行的國防採購。」

澤倫斯基將從維也納出發，前往加拿大參加本週舉行的G7峰會。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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