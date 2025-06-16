澤倫斯基：G7峰會將與川普討論買美國武器 不談新軍援
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在七大工業國集團（G7）領袖峰會場合與美國總統川普討論採購美國武器，但兩人不會討論到美國再提供軍事援助。
法新社報導，正在奧地利首都維也納進行訪問的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我們今日不會與美方談新援助。事實上我在（G7）會議期間將與川普（Donald Trump）總統討論的議題之一，是烏克蘭準備進行的國防採購。」
澤倫斯基將從維也納出發，前往加拿大參加本週舉行的G7峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言