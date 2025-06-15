大陸看俄烏無人機 美學者：生產力是持久戰勝負關鍵

俄烏戰爭爆發迄今超過3年，無人機也改變戰爭型態。美國智庫學者孟沛德（Peter Mattis）指出，中國人民解放軍從俄烏戰爭得到教訓，就是認知到持久戰的勝負關鍵在維持生產力，台灣應加速大量生產無人機，並促成商用需求擴大。

科技、民主與社會研究中心（DSET）與政治大學供應鏈韌性研究中心昨天在台北舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，邀請國內外專家學者與會，深入探討半導體、人工智慧（AI）、能源安全與無人機供應鏈的合作戰略。

在「無人機供應鏈韌性對話」場次，DSET國家安全組政策分析師方怡然表示，台灣對無人機的生產有所增加並與美國合作，但台灣無人機業者在進入美國市場與共同生產等層面仍有限制，DSET倡議美國應擴大與台灣在採購、驗證、共同生產等政策的合作。

美國無人機製造商Skydio國安戰略全球總監瓦倫坦（Mark Valentine）表示，「大家在意的不是無人機本身，而是無人機如何應用」，依照Skydio過去2年提供給烏克蘭無人機的經驗，盟國在支援烏克蘭時所能學到的快速創新，以及發展出應對電子戰的技術至關重要；台灣應更聚焦在無人機應用，而民主國家若要達到嚇阻中國，數千架無人機是不夠的，需要更龐大規模的無人機機隊。

烏克蘭軍隊轉型與裁軍研究中心亞太部主任溥猷立（Yurii Poita）表示，烏克蘭歷經3年戰爭，2024至2025年，80%的戰場傷亡與無人機相關，且無人機具備更強大的殺傷力與抗電子干擾能力；目前俄羅斯每天可以量產超過百架的見證者（Shahed）型無人機，且透過見證者型無人機壓垮烏克蘭以昂貴飛彈為基礎的防空系統。

溥猷立指出，為應對戰場情勢變化與配合軍隊的各種需求，未來無人機的發展趨勢會走向廉價、容易組裝與高改裝性，且不同類型的無人載具能相互協調、整合，甚至發起共同攻擊；因此無人機與無人艇的戰場角色相當重要，而軍隊也應擴大可操作無人載具的官兵數量。

華府智庫「詹姆士敦基金會」（The JamestownFoundation）主席孟沛德表示，解放軍從俄烏戰爭學到的教訓，就是認知到持久戰的關鍵是做好準備，而勝負關鍵取決於哪一方能維持生產力，若還在探討軍隊要購買幾百、幾千架無人機，宛若「九牛一毛」，應該要設想幾十萬架以上的無人機規模，除了軍方提出採購案，也應扶持民主國家的廠商成長，避免依賴中國無人機品牌。

孟沛德認為，台灣軍隊需要購買大量的無人機，也需要大量的操作學習，且「不要害怕摔壞」，透過大量操作才能知道無人機運用的性能極限。

孟沛德指出，解放軍現在就是透過複雜情境下訓練無人機操作手，台灣軍方也應要求官兵在嚴苛情境下訓練，並擴張至群飛技術應用，且台灣軍方應透過多年期的大型採購合約，讓廠商能藉由大量生產無人機，提升生產力並促進市場發展。