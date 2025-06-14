俄烏再度換俘 莫斯科另還1200具士兵遺體卻未收到交換
俄羅斯國防部表示，俄國與烏克蘭今天再度交換戰俘。而莫斯科昨天雖已將1200名陣亡的烏克蘭士兵遺體移交給基輔，但據稱今天仍未收到烏方移交陣亡俄軍遺體。
路透社報導，正在交戰的俄烏兩國本月稍早在土耳其舉行的談判，同意了這些換俘和交換陣亡士兵的行動。基輔今天稍早證實已收到俄方移交的士兵遺體。
俄羅斯昨天說，他們已將1200名烏克蘭士兵遺體交還給基輔，卻未收到陣亡俄軍遺體。今天俄國官方媒體又引述消息人士報導，莫斯科仍未收到烏克蘭移交任何遺體，呼應俄方昨天說法。
俄羅斯國防部未說明今天與烏克蘭換俘的人數，僅發布影片顯示，獲釋的俄國士兵揮舞國旗歡呼後登上1輛巴士。
據俄羅斯國防部說法，這些士兵目前在白俄羅斯接受醫療照顧，之後才會將他們運送回國。
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