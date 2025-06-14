快訊

停車場突遭陌生男挾持 她身中22刀竟靠隆乳假體奇蹟保命

俄烏再度換俘 莫斯科另還1200具士兵遺體卻未收到交換

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社

俄羅斯國防部表示，俄國與烏克蘭今天再度交換戰俘。而莫斯科昨天雖已將1200名陣亡的烏克蘭士兵遺體移交給基輔，但據稱今天仍未收到烏方移交陣亡俄軍遺體。

路透社報導，正在交戰的俄烏兩國本月稍早在土耳其舉行的談判，同意了這些換俘和交換陣亡士兵的行動。基輔今天稍早證實已收到俄方移交的士兵遺體。

俄羅斯昨天說，他們已將1200名烏克蘭士兵遺體交還給基輔，卻未收到陣亡俄軍遺體。今天俄國官方媒體又引述消息人士報導，莫斯科仍未收到烏克蘭移交任何遺體，呼應俄方昨天說法。

俄羅斯國防部未說明今天與烏克蘭換俘的人數，僅發布影片顯示，獲釋的俄國士兵揮舞國旗歡呼後登上1輛巴士。

據俄羅斯國防部說法，這些士兵目前在白俄羅斯接受醫療照顧，之後才會將他們運送回國。

遺體 莫斯科 烏克蘭 基輔 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

擋住俄軍推進 澤倫斯基：烏克蘭堅守蘇米州前線

歐盟27個成員國批准 收留烏克蘭難民延至2027年3月

俄烏戰爭不停歇...無人機狂轟濫炸 未來恐持續升高

基輔：俄發射479架無人機夜襲烏克蘭 開戰來最高紀錄

相關新聞

俄烏再度換俘 莫斯科另還1200具士兵遺體卻未收到交換

俄羅斯國防部表示，俄國與烏克蘭今天再度交換戰俘。而莫斯科昨天雖已將1200名陣亡的烏克蘭士兵遺體移交給基輔，但據稱今天仍...

擋住俄軍推進 澤倫斯基：烏克蘭堅守蘇米州前線

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）抵擋俄軍攻勢的烏克蘭部隊已成功阻止俄軍前進，如今雙方沿著國界...

歐盟27個成員國批准 收留烏克蘭難民延至2027年3月

歐盟(EU)27個成員國13日批准，將烏克蘭難民留在歐盟境內的期限延長一年，直到2027年3月。另外，烏克蘭戰俘待遇協調...

德國防長抵烏克蘭 討論再增軍援問題

德意志新聞社（德新社, DPA）今天報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）已抵達基輔，討論在烏克...

烏克蘭偷襲重創俄軍 帶動戰爭革命

俄烏戰爭一再帶給世界戰爭模式新啟發，最新案例是烏克蘭「蛛網行動」，1日用無人機群深入俄境，偷襲四個空軍基地，造成俄軍至少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。