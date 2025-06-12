俄烏完成新一批換俘行動 包括年輕人及傷患
烏克蘭和俄羅斯當局今天證實，雙方已交換新一批戰俘，包括年輕人及傷患。這是根據土耳其和談中敲定、本週的第3次換俘行動。
法新社報導，俄羅斯與烏克蘭本月2日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行第2輪和平談判，雙方在會中同意交換更多戰俘，主要是年齡不超過25歲者及受傷戰俘，並交還1萬2000名陣亡士兵的遺體。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文稱：「今天，我國武裝部隊、國民兵和邊防部隊的戰士們回國了。」
他還說，由於這些軍人傷勢或病情嚴重，「他們都需要醫療救治」。
俄羅斯國防部也在社群媒體Telegram發文證實，「一批俄羅斯軍人已從烏克蘭返回」，這些俄軍目前正在白俄羅斯。
換俘行動是俄烏雙方在伊斯坦堡舉行第2輪和談之後的唯一具體成果。在談判中，俄方拒絕了無條件停火的要求，並要求烏克蘭放棄大片領土，以及其加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。
換俘行動的第1階段於本月9日和10日進行。俄方已於11日歸還在戰鬥中殞命的1212名烏國軍人遺體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言