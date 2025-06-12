德國防長抵烏克蘭 討論再增軍援問題

德意志新聞社（德新社, DPA）今天報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）已抵達基輔，討論在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中對烏克蘭提供軍事支持的問題。

報導指出，佩斯托瑞斯打算就柏林進一步提供武器援助，與烏克蘭政府代表會談。

路透社報導，佩斯托瑞斯啟程前表示：「我們正在竭盡全力支持烏克蘭，使其能夠自我防衛，並讓俄羅斯準備好進行認真的談判。」

德國是烏克蘭僅次於美國的第2大軍事支持者，美國原本對基輔的援助引發質疑之後，歐洲承受加強援助的壓力。

本月稍早俄羅斯和烏克蘭在伊斯坦堡舉行和平談判，再次致力於解決這場始於2022年2月俄羅斯入侵的衝突，但因雙方在領土割讓以及烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）的前景等一系列核心問題上存在分歧，戰事目前仍在持續。