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俄烏戰爭不停歇...無人機狂轟濫炸 未來恐持續升高

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】比起俄軍士兵，烏克蘭人更要擔心俄羅斯無人機！據統計，俄羅斯對烏克蘭投入無人機的架數愈來愈多，且過去俄羅斯因無法自製無人機，因此大多使用伊朗製的無人機，但近來逐漸看到愈來愈多俄羅斯自製的無人機。相對於傳統軍隊，無人機的行蹤更難預測，大規模的轟炸也讓烏克蘭人相當頭痛。

開始自製無人機

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊幅度持續創下紀錄。據烏克蘭軍方統計，俄羅斯去年8月以前，3個月內共出動1100架無人機，但隨後8到10月分別出動818、1410與超過2千架無人機。今年5月更出動超過4千架，平均每24小時就有256架無人機，且未來恐還會持續升高。

俄羅斯在2022年底使用伊朗提供的「見證者」無人機，但從2023年開始，愈來愈多俄羅斯自製的無人機出現在戰場上，相關無人機大多是在韃靼斯坦共和國（臣屬俄羅斯）製造。烏克蘭的安全部門統計，目前俄羅斯已經生產至少2.5萬台無人機，另外2萬台適用伊朗提供的零組件製造而成。

持續加強毀滅力

烏克蘭首都基輔的居民凱塔表示，俄羅斯的轟炸比以往密集，且來襲的無人機聲音也與以前不同。烏克蘭國安局發言人德提亞蘭科也提到，俄軍工程師持續調校無人機的毀滅力量，想要最大化烏克蘭軍民的傷亡，還有增加無人機的防禦性能。

天空新聞網》提到，俄羅斯近日對烏克蘭持續發動大規模轟炸，先前美國曾要求雙方停火，俄烏雙方也曾會面進行談判，但俄羅斯不願無條件停火下，目前停火談判仍沒有下文。目前俄軍地面部隊仍與烏軍在東部僵持，也讓俄羅斯改變戰術，擴大無人機與飛彈轟炸的攻勢。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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