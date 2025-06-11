為和平向俄做出有限度領土讓步？烏民調：43%受訪者願接受

烏克蘭真理報10日報導，最近一項民調顯示，在獲得安全保障的前提下，有43%的烏克蘭人表示可以接受俄羅斯在未獲法律承認的情況下，「事實上」占領部分領土，但強烈反對正式承認俄方的占領，或將烏方掌控的領土轉交俄方控制。

根據基輔國際社會學研究所（KIIS）於5月15日至6月3日進行的民調，對於是否正式承認某些領土為俄羅斯的一部分，68%的受訪者表示反對，僅24%表示可以接受。需注意的是，調查中提及的是「某些領土」，並非所有被占領地區；不同地區的情況可能導致受訪者態度出現顯著差異。

此外，絕大多數受訪者（78%）反對將烏克蘭掌控的領土移交給俄羅斯控制；僅有15%表示可以接受。

調查指出，唯一尚有討論空間的選項，是未經法律上（de jure）承認的情況下，事實上（de facto）承認俄羅斯的控制。即便如此，也僅有43%的受訪者願意接受，而48%則明確表示反對。

調查還發現，若和平方案涵蓋安全保障及其他烏克蘭未來的關鍵利益，超過半數的受訪者即使有所保留，但也可以接受此作為結束戰爭的方案。

任何涉及正式承認烏克蘭領土為俄羅斯的一部分，或將未被占領的領土移交俄羅斯控制的選項，都遭到拒絕。然而，烏克蘭人展現出務實的彈性態度，願意討論妥協方案，即涉及事實上承認俄羅斯控制，但不給予法律上的承認。

調查結果也顯示，當烏克蘭人談論「領土讓步」時，主要將其理解為承認俄羅斯對某些領土的臨時控制，但不包括烏克蘭或國際社會的正式承認。