波蘭準總統反對烏克蘭入歐 但強調支援抗俄立場

波蘭準總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當選後首度接受匈牙利媒體曼迪內爾（Mandiner）訪問，明確表態目前反對烏克蘭加入歐盟，重申競選時立場，但強調在地緣政治上「必須支援烏克蘭對抗俄羅斯這一地區最大威脅」。

這一立場延續他在1月競選時的發言，當時他曾表示，「在波蘭的重要文明問題獲得解決前，我無法想像烏克蘭加入歐盟或北約」。其中核心爭議為第二次世界大戰期間的沃里尼亞大屠殺（Volhynia Massacre），當時約10萬波蘭平民被烏克蘭民族主義者殺害，波蘭視此為種族滅絕，烏方則否認此描述，並視部分涉案人物為民族英雄。

儘管如此，納夫羅茨基也指出，「波蘭必須從戰略和地緣政治角度支援烏克蘭，因為俄羅斯是我們的主要威脅」。他稱俄羅斯是「由戰犯普亭（Vladimir Putin）領導的後帝國主義新共產主義國家」，並指出自己因主導拆除蘇聯紀念碑而被俄羅斯列入通緝名單。

納夫羅茨基強調波蘭必須支援烏克蘭對抗俄羅斯，但同時表示，「烏克蘭必須理解，包括波蘭與匈牙利在內的其他歐洲國家，也有自身的利益」，其中包括追究烏克蘭民族主義者在戰時屠殺波蘭人的責任，以及應對烏克蘭在農業與物流業的「不公平競爭」。他呼籲雙方需在這些問題上「達成妥協與共識」。

納夫羅茨基對烏克蘭加入歐盟的反對立場，與現任政府有所分歧。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾表示，將利用波蘭現任歐盟理事會主席職位「儘可能加快烏克蘭入歐程序」。

然而，圖斯克政府內部也非全然一致，其副總理科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）曾表示，「若沃里尼亞大屠殺問題未獲解決，波蘭將不允許烏克蘭加入歐盟」。

專訪中，納夫羅茨基將自己的當選形容為「對政府的社會叛亂」，自認代表「在圖斯克領導下無人傾聽的人民」。他表示將確保政治平衡，「支持歐盟，但不是支持超國家體制」。

關於對匈牙利的立場，納夫羅茨基稱匈牙利為波蘭重要夥伴，並將重建已式微的維西格勒集團（Visegrád Group），成員為波蘭、匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國，該集團因對烏與俄立場分歧而失勢。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）上週對納夫羅茨基勝選表示歡迎，稱這是「維西格勒集團合作的偉大勝利」，並形容納夫羅茨基為對抗波蘭「親烏、親戰爭、親布魯塞爾自由派政府」的新希望。