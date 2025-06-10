聽新聞
0:00 / 0:00
一邊換俘一邊夜襲...俄烏大玩兩面政策？和談、停火全無進展
烏克蘭官員指出，俄羅斯今天清晨對首都基輔和港市敖德薩發動新一波無人機攻擊，造成兩人死亡，並且擊中一間產科醫院。俄羅斯10多個機場則因烏方攻擊營運暫時受限。
法新社報導，在土耳其進行的和談未能就結束這場長達3年戰爭的議題有所突破，烏克蘭還深入俄羅斯境內進行反擊，莫斯科則對基輔升高攻勢。
除了達成交換戰俘協議之外，和談的進展停滯不前，俄羅斯更對無條件停火的呼籲一再予以拒絕。
在俄羅斯發射創紀錄數量無人機和7枚飛彈的一波夜襲後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促西方盟友以「具體行動」作出回應。
他在社群媒體上發文說：「請有實力迫使俄羅斯媾和的美國採取行動、請除了壯大之外別無選擇的歐洲採取行動。」
他表示，俄方最新這波攻勢其中兩枚飛彈為北韓製。
烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（OlegKiper）表示，這波攻勢造成兩人命喪敖德薩住宅大樓中，至少9人受傷。
駐基輔的法新社記者在首都中區聽聞至少12起爆炸、防空武器聲響，以及來襲無人機發出的嗡嗡聲。
基輔巿長表示，巿區至少7個區遇襲，造成4人受傷，也有建物和汽車因而起火。
烏克蘭空軍指出，俄羅斯夜間對烏克蘭發射創紀錄的479架攜帶爆炸物的無人機。
基輔也以對俄羅斯境內攻擊作出回應，並且鎖定運輸和武器生產設施為目標。
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天表示，全境有10多個機場飛航營運暫時受限，這是遭到烏克蘭無人機攻擊期間的標準作業程序。
俄羅斯國防部表示，夜間攔截102架烏克蘭無人機。
俄、烏上週在伊斯坦堡進行第2輪和談達成協議後，昨天進行換俘。澤倫斯基宣布相關行動「未來幾天將分階段繼續進行」。
根據協議，雙方同意交換所有25歲以下，以及生病或重傷的戰俘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言