烏軍指俄479架無人機夜襲 開戰後最大規模

烏克蘭空軍九日表示，俄羅斯一夜之間向烏克蘭發射四七九架無人機襲擊各地，是俄烏開戰三年以來最大規模的無人機攻勢。

法新社報導，這場攻擊在烏克蘭數州造成破壞，但沒有人員喪命或大規模傷亡通報。官員表示有一人受傷。烏克蘭空軍則說，有十處地點遭敵軍空襲。

烏克蘭空軍指出，除了無人機，俄軍也向烏克蘭各地發射廿枚各類型飛彈，主要針對中部和西部地區。烏軍聲稱其防空系統八日深夜攔截了二七七架無人機及十九枚飛彈，僅十架無人機和一枚飛彈擊中目標。但烏軍說法無法被獨立核實。

俄羅斯近幾周加強對烏克蘭攻勢。基輔當局指出，這表明莫斯科無意停止三年多的侵略行動，也並未認真進行和平談判。

俄羅斯八日表示，俄軍已推進至烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區邊緣，這是雙方和談陷入僵局之際，俄軍在烏克蘭境內攻城掠地的重大指標。

烏克蘭日前以無人機奇襲俄羅斯空軍基地，摧毀多架戰略核武轟炸機，俄國表明將報復。俄國說，烏軍也對俄國鐵路發動攻擊。

俄羅斯國防部表示，一支戰車部隊「已抵達頓內次克人民共和國西境，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區持續發動攻勢」。

烏軍南方司令部表示，俄羅斯「並未放棄進入第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的意圖，我們的戰士正英勇盡職地堅守前線區域」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫表示，俄軍這項攻勢表明，烏克蘭如果不願在和談中接受俄方控制領土的現實，那麼俄軍將進一步推進。

俄國宣稱烏克蘭的頓內次克、赫松、盧甘斯克、札波羅熱和克里米亞等五個地區為其領土，而第聶伯羅彼得羅夫斯克並非其中之一。