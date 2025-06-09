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開戰以來最高紀錄！烏克蘭：俄羅斯出動479架無人機夜襲各地

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭警方9日在札波羅熱州檢視一處遭俄羅斯空襲的建物。路透
烏克蘭警方9日在札波羅熱州檢視一處遭俄羅斯空襲的建物。路透

法國24電視台（France 24）報導，烏克蘭空軍9日表示，俄羅斯一夜之間向烏克蘭發射479架無人機襲擊各地，是俄烏開戰三年以來最大規模的無人機攻勢。

法新社報導，這場攻擊在烏克蘭數州造成破壞，但沒有人員喪命或大規模傷亡通報。官員表示有一人受傷。烏克蘭空軍則說：「有10處地點遭敵軍空襲。」

烏克蘭空軍也指出，除了發射無人機，俄軍也向烏克蘭各地發射20枚各類型飛彈，主要針對中部和西部地區。他們說，烏軍防空系統8日深夜攔截了277架無人機及19枚飛彈，僅10架無人機和一枚飛彈擊中目標。但烏軍說法無法被獨立核實。

俄羅斯近幾周加強對烏克蘭攻勢。基輔當局指出，這表明莫斯科無意停止3年多的侵略行動，也並未認真進行和平談判。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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