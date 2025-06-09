無人機取代導彈、特務炸橋梁 盤點烏克蘭情報機構「高光行動」

（德國之聲中文網）最近幾日，俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）和沃羅涅日（Voronezh）地區多處鐵路發生爆炸，導致列車脫軌。根據官方說法，爆炸事件未導致人員傷亡，但俄方已以涉嫌恐怖主義為由展開調查。此前，俄羅斯境內已發生一系列引發全球關注的破壞事件，事件被廣泛認為與烏克蘭情報部門的秘密行動有關。

癱瘓俄軍後勤

俄羅斯鐵路負責為軍隊運輸彈藥和燃料，也因此早已被烏克蘭兩大情報機構——烏克蘭安全局（SBU）和烏克蘭國防部情報總局（HUR）列為重點破壞目標。2023年11月30日，烏克蘭安全局特務在貝加爾－阿穆爾（Baikal-Amur）鐵路的一處隧道內炸毀一列滿載燃料的列車，導致俄羅斯聯邦東部地區最重要的補給路線中斷數日。

2025年6月1日，布良斯克（Bryansk）和庫爾斯克（Kursk）地區的鐵路橋幾乎同時被炸毀，列車脫軌，造成七名乘客死亡。俄方將此事件歸類為恐怖主義襲擊進行調查，並指控烏克蘭情報部門策劃了該襲擊。

襲擊克里米亞大橋

2018年通車的克里米亞大橋連接俄羅斯本土與2014年被俄吞併的克里米亞半島，這座橋不僅是俄羅斯宣傳的重要象徵，也是俄軍物資運輸的關鍵通道。烏克蘭安全局已針對這座大橋發動了三次震撼襲擊，將俄羅斯防禦系統的薄弱與漏洞多次暴露。

2022年10月8日早晨，一輛滿載炸藥的卡車從俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區駛來，在大橋上爆炸，導致超過100公尺長的公路橋段坍塌，相鄰鐵路軌道上的八節柴油罐車同時起火。烏克蘭安全局局長瓦西爾・馬柳克（Vasyl Maliuk）當時表示，該行動策劃長達六個月，炸藥通過偽裝公司從喬治亞、亞美尼亞和哈薩克繞過俄羅斯檢查點秘密運輸。

爆炸導致大橋交通中斷22天，引發克里米亞地區燃料和彈藥短缺，迫使俄軍改道經由被佔領的札波羅熱地區運輸補給。此次襲擊不僅造成軍事打擊，更產生巨大的心理震撼，表明即使是戒備森嚴的俄方戰略設施也並非牢不可破。

次年夏天，烏克蘭繼續發動襲擊，迫使俄羅斯在大橋上部署昂貴的S-400防空系統。不久後，烏克蘭又從海上發動攻擊：兩艘無人艇在橋墩附近爆炸，俄羅斯再次被迫中斷橋梁交通近一個月。這次襲擊標誌著一系列無人機攻擊的開始，逐步削弱俄羅斯在黑海的主導地位。

2024年12月，烏克蘭安全局襲擊一艘為大橋運輸建材的貨船。據俄方消息稱，兩架自殺式無人機在刻赤海峽直接命中該船，摧毀船上貨物並造成15名船員受傷。俄羅斯隨後加強該海域的巡邏。

不到六個月後的2025年6月3日，烏克蘭安全局在克里米亞大橋橋墩下安放水雷並遠程引爆。基輔方面表示，這些炸藥由特務親自布設，但俄羅斯媒體否認橋梁受到嚴重損壞。儘管如此，大橋交通再次短暫中斷。

打擊俄空軍基地

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯戰略空軍在對烏克蘭的導彈襲擊中扮演核心角色，因此各大空軍基地始終是烏克蘭安全局和國防情報局的優先打擊目標。

烏方首次重大行動發生在白俄羅斯境內，一架A-50雷達預警機被FPV無人機擊中，損傷嚴重，後續修復耗資甚巨。烏克蘭最初否認參與，但2024年3月，安全局長馬柳克公開承認該行動是烏方兩架無人機所為。

同年8月，國防情報局深入俄羅斯腹地，襲擊新諾夫哥羅德（Novgorod）地區的索爾齊（Soltsy）空軍基地，至少造成一架Tu-22M3轟炸機受損。但行動中烏方也有損失：偵察小組在返回己方控制區途中遭伏擊，一名中校陣亡。

最具震撼力的行動發生於2025年6月1日：烏方出動多達117架無人機，襲擊俄境內四座空軍基地。這些無人機透過普通貨車秘密運輸至目標附近，連司機都不知所載為何物。烏克蘭安全局稱，代號「蛛網」的行動共摧毀41架俄軍戰機，包括A-50、Tu-95、Tu-22M3和Tu-160，約佔俄羅斯巡航導彈載具的34%。北約估計約有40架飛機受損，其中10至13架完全摧毀。俄方則稱損失較輕。

無人機取代導彈，深入俄境

2023年7月，烏克蘭安全局首次用無人機襲擊莫斯科市中心，兩架改裝輕型飛機擊中建築物，雖未造成重大破壞，但引發恐慌。路透社報導稱，俄防空系統對此類小型無人機幾乎無能為力，莫斯科因此大幅強化安保。

其後，無人機襲擊成常態，飛行距離屢被刷新。2024年4月，國防情報局一架無人機飛行1200公里，襲擊韃靼斯坦共和國下卡姆斯克（Nizhnekamsk）煉油廠，導致部分生產中斷。同年6月，安全局無人機飛行1800公里，襲擊奧倫堡地區的沃羅涅日雷達站，該站為俄導彈預警系統關鍵設施。

定點清除俄羅斯高官

烏克蘭安全局與國防情報局亦多次針對涉嫌參與針對平民攻擊的俄軍高層或技術人員進行暗殺。

2024年12月，烏克蘭安全局在莫斯科暗殺俄羅斯放射性、化學與生物防禦部隊司令伊戈爾・基里洛夫（Igor Kirillov）上將及其下屬。基里洛夫被控使用化學武器對烏軍施襲，構成戰爭罪。

2025年初，烏克蘭特務在莫斯科槍殺導彈與無人機研發機構「火星」設計局副局長米哈伊爾・沙茨基（Mikhail Shatsky）。烏克蘭國防情報局證實行動，但未透露更多細節。

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