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基輔：俄發射479架無人機夜襲烏克蘭 開戰來最高紀錄

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
圖為烏克蘭無人機部隊軍人。 路透
圖為烏克蘭無人機部隊軍人。 路透

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯在一夜之間對烏克蘭發動了創紀錄的479架無人機空襲行動。這是莫斯科當局拒絕停火呼籲後，對烏克蘭發動的最新大規模襲擊。

法新社報導，這場攻擊在烏克蘭數州造成破壞，但沒有人員喪命或大規模傷亡通報。

烏克蘭空軍表示：「有10處地點遭敵軍空襲。」

烏克蘭西部城市瑞夫尼（Rivne）市長特列季亞科（Oleksandr Tretyak）稱這是俄烏開戰以來，當地遭遇的「最大規模攻擊」。

俄羅斯近幾週加強對烏克蘭各地的攻勢，基輔當局指出，這表明莫斯科無意停止自己長達3年多的侵略行動，也不是認真要進行和平談判。

俄羅斯這輪猛攻引發外界對烏克蘭防空系統能力的擔憂，該系統已因長期高負荷運作而接近極限。

但烏克蘭空軍說，擊落或攔截其中460架無人機，俄羅斯夜間發射的20枚飛彈也有19枚被打下或阻攔。

烏克蘭方面也提到，他們已對一間俄羅斯電子工廠發動夜襲，該廠負責為俄國無人機生產零件。當地俄國官員表示，工廠遇襲後被迫暫時停產。

無人機 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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