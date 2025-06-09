快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

天籟成絕響…烏克蘭男高音赴戰事前線當志工身亡 歌劇院悲嘆成孤兒

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gorai）在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區擔任志工時不幸身亡。 圖／取自烏克蘭敖德薩國家歌劇院
烏克蘭男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gorai）在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區擔任志工時不幸身亡。 圖／取自烏克蘭敖德薩國家歌劇院

烏克蘭敖德薩國家歌劇院（Odesa National Opera）表示，男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gorai）今天在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區擔任志工時不幸身亡。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多後，俄軍上週進一步深入蘇米（Sumy）地區，伴隨激烈的前線戰事與不間斷的飛彈與無人機攻擊，俄軍從兩面壓境，威脅蘇米州首府。

歌劇院今天透過臉書（Facebook）聲明表示：「全世界都聽過弗拉迪斯拉夫・維肯季約維奇（VladislavVikentiiovych，戈拉伊）的歌聲，但他的心屬於烏克蘭。即使在最黑暗的時刻，他也未曾袖手旁觀。」

聲明還說：「敖德薩國家歌劇院如今已成孤兒。」

目前不清楚戈拉伊具體死因為何，路透社無法獨立核實相關消息。戈拉伊2013年獲頒「烏克蘭榮譽藝術家」（Honoured Artist of Ukraine）。

根據歌劇院網站資料，戈拉伊1988年畢業於文尼察國立師範學院音樂系（Vinnytsia State PedagogicalInstitute），1993年起在敖德薩歌劇院任職。

他曾參與多部國際歌劇作品，演出地點包括巴黎、羅馬、阿姆斯特丹、里昂、史特拉斯堡與蘇黎世等城市。

與戈拉伊合作過的國際音樂機構包括馬德里的紀念劇院（Teatro Monumental）與羅馬尼亞的國立歌劇與芭蕾舞劇院（State Opera and Ballet Theater），他也曾赴英國、加拿大、義大利、美國等國巡演。

烏克蘭 國家歌劇院 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

中俄夥伴關係不封頂？ 紐時：俄密件指北京是敵人

俄軍首次深入烏克蘭東部重地 雙方和談仍陷僵局

調查俄對平民施酷刑 女記者戰地遇害 烏克蘭授國家勳章

普亭才警告將報復…俄大規模轟炸4死20傷 烏全境空襲警報大響

相關新聞

基輔：俄發射479架無人機夜襲烏克蘭 開戰來最高紀錄

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯在一夜之間對烏克蘭發動了創紀錄的479架無人機空襲行動。這是莫斯科當局拒絕停火呼籲後，對烏克蘭...

因應俄羅斯威脅 北約秘書長籲將聯盟防空能力提高4倍

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天將呼籲，為因應俄羅斯帶來的威脅，北約應將自身防空與飛彈...

天籟成絕響…烏克蘭男高音赴戰事前線當志工身亡 歌劇院悲嘆成孤兒

烏克蘭敖德薩國家歌劇院（Odesa National Opera）表示，男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gora...

雷諾和法國政府接洽在烏克蘭生產無人機

法國汽車製造商雷諾（Renault）正和法國國防部接洽，準備在烏克蘭生產無人機。

DJ變烏克蘭內應 疑蜘蛛網行動神秘幕後主謀身份曝

據俄國情報單位指出，出生於烏克蘭，定居並歸化俄羅斯的37歲前DJ提摩菲伊耶很可能就是烏克蘭內應，也是「蜘蛛網」無人機攻擊...

俄報復烏克蘭 恐發動毀滅性攻擊

俄羅斯七日對烏克蘭第二大城哈爾科夫發動俄、烏戰爭三年多來最猛烈的攻擊，已造成至少四人喪生、六十多人受傷。路透同日引述幾位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。