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俄軍首次深入烏克蘭東部重地 雙方和談仍陷僵局

中央社／ 莫斯科/基輔8日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，俄軍已推進至烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區邊緣，這是雙方和談陷入僵局之際，俄軍在烏克蘭境內攻城掠地的重大指標。

綜合路透社與法新社報導，儘管俄烏嘗試和談，然而隨著俄軍在烏克蘭境內占領更多領土，戰事仍在加劇。基輔則高調發動無人機攻擊，目標包括俄羅斯可攜核武轟炸機隊，莫斯科說，烏軍也對俄國鐵路發動攻擊。

俄羅斯國防部表示，一支戰車部隊「已抵達頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）西境，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區持續發動攻勢」。

儘管烏克蘭領袖尚未回應上述說法，但烏軍南方司令部表示，俄羅斯「並未放棄進入第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的意圖，我們的戰士正英勇盡職地堅守前線區域」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（DmitryMedvedev）表示，在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的攻勢表明，烏克蘭如果不願在和談中接受俄方攫獲領土的現實，那麼俄軍將進一步推進。

莫斯科公開宣稱烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）等5個地區為其領土，而第聶伯羅彼得羅夫斯克並非其中之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾將繼續爭取換俘行動。「我們相信換俘行動將會持續，並將竭力促成此事。如果俄方連在人道議題上都不遵守協議，這將使所有國際努力受到高度質疑，包括美國在談判與外交方面的嘗試。」

澤倫斯基也在視訊中警告烏克蘭民眾，未來幾天要特別留意空襲警報。

美國官員向路透社表示，美國認為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）威脅報復烏克蘭攻擊的行動尚未真正開始，一旦發動，很有可能是大規模且多管齊下的攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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