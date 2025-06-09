雷諾和法國政府接洽在烏克蘭生產無人機
法國汽車製造商雷諾（Renault）正和法國國防部接洽，準備在烏克蘭生產無人機。
雷諾發言人證實法國國防部曾來接洽，但目前尚未作決定，還在等待國防部提出細節。俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，雷諾已退出俄羅斯市場。
《France Info》周日報導，雷諾將和一家小型企業合作，在距前線數十至數百公里處設立生產線，所製無人機可供烏克蘭和法國部隊使用。
法國國防部對雷諾相關洽談不予置評。不過國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）上周五透露，某大法國汽車製造商將攜手小型國防公司，在烏克蘭建置無人機生產線，但未指名是哪一家。
烏克蘭最近對俄羅斯目標展開多次大膽攻擊，包括以藏在卡車內的無人機打擊遠在西伯利亞的機場，令克里姆林宮顏面盡失。
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