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雷諾和法國政府接洽在烏克蘭生產無人機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
雷諾一戰期間曾是知名軍工業者，對生產武器頗有淵源。路透
雷諾一戰期間曾是知名軍工業者，對生產武器頗有淵源。路透

法國汽車製造商雷諾（Renault）正和法國國防部接洽，準備在烏克蘭生產無人機。

雷諾發言人證實法國國防部曾來接洽，但目前尚未作決定，還在等待國防部提出細節。俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，雷諾已退出俄羅斯市場。

《France Info》周日報導，雷諾將和一家小型企業合作，在距前線數十至數百公里處設立生產線，所製無人機可供烏克蘭和法國部隊使用。

法國國防部對雷諾相關洽談不予置評。不過國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）上周五透露，某大法國汽車製造商將攜手小型國防公司，在烏克蘭建置無人機生產線，但未指名是哪一家。

烏克蘭最近對俄羅斯目標展開多次大膽攻擊，包括以藏在卡車內的無人機打擊遠在西伯利亞的機場，令克里姆林宮顏面盡失。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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