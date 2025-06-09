DJ變烏克蘭內應 疑蜘蛛網行動神秘幕後主謀身份曝

據俄國情報單位指出，出生於烏克蘭，定居並歸化俄羅斯的37歲前DJ提摩菲伊耶很可能就是烏克蘭內應，也是「蜘蛛網」無人機攻擊行動的背後主謀。法媒指出，烏國可能先吸收了他力挺烏軍的妻子。據信，兩人目前行蹤成迷。

留著山羊鬍、濃眉黑色大眼，37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）的照片近日在俄羅斯網路與媒體上廣傳，成了莫斯科的頭號公敵與通緝要犯，因為他疑似就是代號「蜘蛛網」烏克蘭無人機攻擊行動在俄國境內的幕後規劃主謀。

這一天，117架無人機從貨車中飛出，瞄準俄羅斯空軍基地轟炸，至少13架俄國戰機遭破壞，重創俄軍。烏克蘭消息則指出有高達41架飛機遭損，為俄國空軍史上最嚴重潰敗。

「蜘蛛網」行動規模既大又縝密，俄羅斯從一開始就認為有內部接應者協助策劃。俄國情報指出，提摩菲伊耶可能在6月1日行動中扮演後勤聯繫關鍵角色，以「木馬屠城」形式將無人機走私至俄境內。

被俄羅斯輿論稱為「披著羊皮的狼」的提摩菲伊耶打給每位司機，分別告訴他們路程中停下的準確位置。而他也是這些運送無人機貨車的擁有者。在看守所的多位貨車司機皆重複同樣說詞：他們被告知只是要運輸蓋房用的木頭預製結構。

從被拍下的畫面可看到，司機把車停在空無一人的俄羅斯郊外，小型爆炸將車斗頂掀開，以10多架為單位的無人機飛向僅數百公尺外的戰略基地進行轟炸。俄國完全沒有即時警報，反應不及。不僅損失慘重，更是顏面無光。

提摩菲伊耶出生烏克蘭，2016年和妻子結婚後遷居俄羅斯並於2018年成為俄國公民。從曝光照片中可看到，他手臂上有著刺青，戴著太陽眼鏡。據傳他曾是位DJ，2024年卻突然間登記為公路運輸業者。而烏克蘭情報單位也大約於一年多前開始規劃這場大規模奇襲。

巴黎人報（Le Parisien）今天報導揭露，他的妻子葉卡蒂莉娜（Ekaterina Tymofieiev）可能也在行動中扮演角色，並遭到俄國情報單位注意。

巴黎人報指出，葉卡蒂莉娜擁有法律學位，曾就讀於烏克蘭國立國防大學，為一間支持基輔特殊武裝力量的非政府組織負責人。2019年，她甚至公開競選國防副部長一職。

俄國高層懷疑烏克蘭間諜首先吸收葉卡蒂莉娜，然後再透過她與提摩菲伊耶聯繫上。據媒體報導，過去一週以來，兩人的家屬受到俄國調查人員的不斷盤問與媒體騷擾。

提摩菲伊耶住在郊區的祖母向俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）記者大喊：「大家都在問，但你們是警察嗎？我不想跟任何人說話，因為我們一無所知。」

或許是為了保住顏面，莫斯科聲稱已逮捕嫌疑犯。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，所有涉案人員已於行動前一天離開俄羅斯，且處境「安全」。

法媒指出，提摩菲伊耶很可能從未掩飾他對烏克蘭的支持。他的社群媒體頁面充斥著對烏克蘭親俄、反歐立場前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）抱有敵意的貼文。他本人很可能也參與過2014年推翻亞努科維奇的尊嚴革命。

原本沒沒無聞的提摩菲伊耶，名字於2日首次出現在一紙通緝令上。消息第一時間走漏風聲顯然引起了高層的不滿。東部烏斯季庫特市（Ust-Kut）當局在發布兩小時後刪除了這篇貼文。但顯然為時已晚，這位莫斯科頭號嫌犯的大名已傳遍世界各地。