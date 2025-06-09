俄報復烏克蘭 恐發動毀滅性攻擊

俄羅斯七日對烏克蘭第二大城哈爾科夫發動俄、烏戰爭三年多來最猛烈的攻擊，已造成至少四人喪生、六十多人受傷。路透同日引述幾位匿名美國官員獨家報導，美方認為，俄國總統普亭其實尚未完全展開針對一日遭烏克蘭以無人機木馬屠城式突襲四座空軍基地的報復。

前述美國官員預料，接下來幾天內將採取行動，很可能屬於大規模且多管齊下的樣態，例如對烏克蘭安全局（ＳＢＵ）總部等情報單位發射中程飛彈，並攻擊具象徵意義的政府機關大樓。

美方還不清楚俄國展開全面報復的具體時間。消息人士說，可能在幾天內。一位美國官員則提到，行動可能涉及多種空中戰力，包括飛彈與無人機。至於俄方可能打擊的目標，這些消息來源均未詳述。

一位美國官員表示，莫斯科可能採取不對稱攻擊，即報復手段和目標並不相當於基輔一日襲擊的樣態。一位西方國家外交消息人士則說，儘管俄羅斯的報復行動可能已開始，但接下來很可能升級，鎖定具象徵意義的烏克蘭目標發動攻擊，以向基輔發出明確訊號。

一位西方外交高官則預料，莫斯科將因此發動毀滅性攻擊，將是規模龐大、凶狠且毫不留情。

華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）分析師考夫曼表示，莫斯科可能試圖報復參與謀畫一日木馬屠城滲透的ＳＢＵ總部或其他地區的情報單位大樓，烏克蘭多處國防製造中心也可能淪為目標。但俄方報復選項可能有限，主因是已將大量軍事資源投入烏克蘭戰場。

另外，俄國八日指稱，俄軍正推進至烏東的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區。該地區為烏東的工業區，是烏克蘭的工、礦業樞紐之一。這是這場戰爭爆發近四年來，俄軍首次進入該地區，而當地並不在俄國片面主張擁有的五個烏克蘭地區中。法新社同日報導說，若屬實，俄國此一斬獲對烏克蘭當前掙扎中的軍事及經濟情況恐是重擊。