烏克蘭無人機襲莫斯科 迫使2大機場暫時關閉…市長：摧毀9架無人機

俄羅斯當局今天表示，由於烏克蘭針對莫斯科發動無人機攻勢，迫使首都的2座主要機場暫時關閉。

路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）透過通訊軟體Telegram表示，截至格林威治時間4時（台灣時間中午12時），俄羅斯防空部隊已摧毀9架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。

索比亞寧表示，緊急部門已派人前往無人機殘骸墜落的地點，目前尚無任何損害通報。

俄國地區首長表示，烏國無人機攻擊還導致杜拉（Tula）地區的阿佐特（Azot）化工廠發生短暫火災，造成2人受傷。此外，7架無人機在卡路加（Kaluga）地區上空遭摧毀。

路透社無法獨立核實相關報導，烏方也未就此發表評論。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在Telegram上表示，為確保飛航安全，將暫停伏努科沃（Vnukovo）和杜莫迪多沃（Domodedovo）2座機場的航班起降。