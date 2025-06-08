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美研判俄報復烏克蘭無人機攻擊 恐大規模多管齊下

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國官員向路透社表示，美方認為，俄羅斯總統蒲亭揚言要對烏克蘭上週末無人機奇襲採取報復行動，目前尚未真正開始，將來很可能會是一場大規模、多管齊下的打擊行動。

俄羅斯何時全面做出回應目前尚不清楚，一位消息人士稱，預計俄方將在幾天內採取行動。另一名美國官員表示，報復行動可能包括不同類型的空中戰力，包含飛彈和無人機。

上述不願透露姓名的官員並未詳細說明俄羅斯的預定目標，也未針對情報事務詳加解釋。一名官員表示，莫斯科的攻擊將是「不對稱的」，這意味著俄國的方式和目標不會與烏克蘭上週末對俄國戰機的襲擊模式相似。

俄國昨天向烏國首都基輔發動密集飛彈及無人機攻擊。俄羅斯國防部表示，這次對烏方軍事及相關目標的打擊，是回應烏克蘭對俄國的「恐怖行為」，但美國官員認為，俄方尚未做出全面回應。

一位西方外交消息人士表示，儘管俄羅斯的回應可能已經開始，但可能還會加大力道打擊烏克蘭的象徵性目標，例如政府建物等，以向基輔發出明確的訊號。

另一名西方高階外交官員預料，莫斯科將再次發動毀滅性攻擊，「這將是規模龐大、兇狠且毫不留情的」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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