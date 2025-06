俄羅斯控拖延交換戰俘 烏克蘭駁不符事實

烏克蘭官員今天表示,俄羅斯宣稱烏克蘭拖延交換戰俘與士兵遺體的說法不實,並敦促莫斯科當局停止「耍花招」,回歸建設性作為。

路透社報導,俄羅斯首席談判代表梅丁思基(Vladimir Medinsky)今天表示,烏克蘭出人意料地無限期延後雙方交換戰俘及陣亡士兵遺體的行動。

俄羅斯與烏克蘭2日在土耳其伊斯坦堡(Istanbul)舉行第2輪和平談判,雙方在會中同意交換更多戰俘,主要是年齡最小及傷勢最嚴重的戰俘,並交還1萬2000位陣亡士兵的遺體。

烏克蘭官方的戰俘處遇協調總部(Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War)透過通訊軟體Telegram寫道:「俄方今天的聲明不符事實,也不符先前達成的交換戰俘或返還遺體協議。」

烏克蘭方面指出,兩國確實達成返還遺體協議,但並未設下日期,且俄方採取了未經和談擬定的「單方面行動」。

梅丁思基今天稱莫斯科已提供基輔1份名單,上面列出第1階段換俘將交換的640位戰俘姓名。

烏克蘭表示自己也提交了名單,而俄羅斯的名單在優先交換何類戰俘方面,不符雙方同意的換俘方式。