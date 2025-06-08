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開戰後最猛烈攻擊！俄大規模空襲烏第2大城哈爾科夫

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭指控俄羅斯7日大舉空襲烏克蘭東北部哈爾科夫市；圖為救護人員抬出一名受傷居民。路透
烏克蘭指控俄羅斯7日大舉空襲烏克蘭東北部哈爾科夫市；圖為救護人員抬出一名受傷居民。路透

烏克蘭官員指稱，第二大城哈爾科夫市七日受到大規模俄羅斯無人機和飛彈攻擊，至少三人死亡、廿二人受傷。哈爾科夫市長泰芮可夫形容，這是烏、俄開戰三年多來該市所遭遇最猛烈的攻擊。

烏克蘭空軍說，俄國發射飛彈和無人機共二一五枚（架），烏軍攔截並擊退八十七架無人機和七枚飛彈。泰芮可夫在當地七日凌晨四時四十分時曾在通訊軟體ＴＧ說，該市過去一個半小時至少聽見四十次爆炸。哈爾科夫市所在的東北部哈爾科夫州長西涅古波夫說，傷者包括一名男嬰和一名十四歲少女。

美聯社七日報導說，俄國近幾周對烏攻擊的強度，讓雙方能很快達成和平協議的希望更黯淡，尤其烏克蘭一日才以無人機奇襲深入俄國境內的軍機場，令克里姆林宮顏面無光。美媒大西洋月刊五日報導，前述烏方行動也引發白宮內部不滿，擔心衝突升高。

俄、烏代表團二日在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪會談，雙方同意以年輕人和重傷者為主進行戰俘交換，並歸還共一點二萬名軍人遺體。

克宮幕僚梅丁思基七日說，烏方已意外延後戰俘交換和遺體接收。基輔同日隨後否認；烏克蘭戰俘處遇協調總部聲明，歸還遺體並無確定日期，俄國也未遵守雙方同意的戰俘交換規定。

飛彈 白宮 爆炸 烏克蘭 基輔 俄羅斯 俄烏戰爭

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