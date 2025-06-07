戰事升溫…俄羅斯空軍再傳戰損 烏克蘭聲稱擊落一俄軍戰機
俄羅斯軍隊多架戰略轟炸機近日毀於烏克蘭無人機襲擊後，烏國軍方宣稱，烏克蘭空軍今天上午擊落蘇愷-35（Su-35）戰機。
路透社報導，烏克蘭軍方在通訊軟體Telegram指出：「今天早上，即2025年6月7日，由於空軍在（俄羅斯）庫斯克州（Kursk）方向的一次成功行動，俄軍一架蘇愷-35戰機被擊落。」
烏克蘭軍方沒有提供更多細節，俄羅斯軍方尚未就此事發表評論，路透社也無法獨立查核這項消息。
烏克蘭安全局（SBU）本月1日出動大規模無人機襲擊俄國境內空軍基地，毀損數十架Tu-95和Tu-22戰略轟炸機。
俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已經持續3年多，期間俄軍使用這些戰略轟炸機向烏國發射長程飛彈。
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