凌晨頻傳爆炸聲…俄羅斯大規模夜襲烏克蘭第2大城 釀2死17傷
俄羅斯今天黎明前猛攻烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成2人死亡和17人受傷，哈爾科夫市長泰芮可夫形容這是烏俄戰爭開始以來，該市遭遇「最猛烈的襲擊」。
法新社報導，最近幾週，俄羅斯軍隊加快推進速度，而最新的停火談判未能結束這場持續3年的戰爭。
哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）在Telegram上貼文表示：「哈爾科夫目前正在經歷自全面戰爭開始以來最強大的攻擊。」他也形容，飛彈、伊朗製造的無人機和導引炸彈同時襲擊的場景。
他在凌晨4時40分寫道：「截至目前為止，在過去1個半小時內，這座城市至少聽到40次爆炸聲。」他還說，無人機仍在上空盤旋，「威脅持續存在」。
泰芮可夫說，有2人死亡，17人受傷。1名女性也被從1棟高樓層建築的瓦礫中救出。
哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，傷者包括2名兒童。
他寫道：「醫務人員正在提供必要的救助。」
根據烏克蘭地方官員的說法，俄羅斯今天上午對烏克蘭城市赫松（Kherson）和哈爾科夫的攻擊，至少造成5人死亡。
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