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俄羅斯大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏克蘭自己給了普亭理由

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在空軍一號上向記者發表講話。路透
美國總統川普6日在空軍一號上向記者發表講話。路透

俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區。俄羅斯國防部聲稱，此次襲擊是對基輔近期「恐怖行動」的回應。美國總統川普也發表看法，但烏克蘭媒體指出，他似乎為俄方的行動提供正當理由。

路透報導，烏克蘭官員指出，俄羅斯6日凌晨向首都基輔發射密集的飛彈與無人機攻擊，造成至少6人死亡、80人受傷。烏克蘭空軍指出，俄國動用407架無人機，是單次攻擊中出動數量最多的一次，此外還發射45枚巡弋與彈道飛彈。

根據基輔獨立報的報導，以及基輔郵報特派記者勞夫奧魯（Alex Raufoglu）在「X」的轉述，川普在空軍一號上被問及，烏克蘭發動的「蜘蛛網」行動，是否改變了他對烏克蘭總統澤倫斯基牌面的看法，川普表示：「他們給了普亭一個理由，昨晚進去把他們炸得體無完膚。」

川普補充說：「這正是我不喜歡的地方。當我看到這消息時，我心想：『開始了，現在要發動襲擊了。』」

記者接著詢問他，是否擔心俄烏戰爭可能升級為核子衝突，川普說：「我希望不會、真的希望不會。」

此外，有記者詢問川普對聯邦參議員葛理漢（Linsey Graham）所草擬的俄羅斯制裁法案立場，他回應：「我們會看看，我認為俄羅斯不會達成協議來阻止…每週有數千名士兵和民眾喪生，不只是士兵，還有平民被殺」。

川普說：「如果有必要，我會動用。」川普同時否認有關他正與參院討論削弱該法案力度的報導，強調：「沒有，我還沒跟他們談過這件事，法案已經在那裡了，最終決定權在我，這是我的選擇」，還說：「這是一份非常強硬的法案。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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