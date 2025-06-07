烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 美媒曝川普私下感到惱火

烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網」的作戰，動用逾百架無人機奇襲距俄烏邊界數千公里遠的4座俄羅斯空軍基地。但《大西洋月刊》報導，此次行動反而在白宮內部引發強烈不滿。

根據報導，3位行政部門官員與1位外部白宮顧問表示，川普私下感到惱火，擔心此次襲擊可能升高衝突。消息人士透露，這次無人機襲擊重新激起川普對烏克蘭總統澤倫斯基長期以來的不滿，也在白宮內部引發一場關於美國是否應該放棄烏克蘭的新辯論。

該外部顧問表示，在整場戰爭期間，川普一直認為澤連斯基是個「壞人」（bad guy）和「衝動分子」（hothead），可能正將世界推向第三次世界大戰。

報導稱，川普本週私下附和一項右翼論點，批評澤倫斯基在無人機襲擊後所謂的作秀；該顧問表示，川普對這次襲擊的膽識印象深刻，但他為澤倫斯基應將重心放在伊斯坦堡舉行的烏俄談判上。

川普前一天與普亭通話，沒有透露是否曾警告對方不要報復。2位官員透露，川普尚未決定下一步行動，官員們則提出一些選項，包括制裁俄羅斯，以及削減烏克蘭的美援。與此同時，另一位官員表示，川普本週告訴幕僚，不認為美俄烏三國元首峰會將在短期內舉行；他曾希望透過這場峰會結束戰爭。

川普原本希望在土耳其舉行的會談能取得一些進展，但會議因無人機襲擊蒙上陰影，最終毫無成果。白宮表示，美國事前並未獲知這場突襲行動，川普前策士巴農（Steve Bannon）及其他具有影響力的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者則嚴厲譴責烏克蘭，並試圖推動華府與基輔進一步保持距離。

巴農本週在自己的podcast中指責烏克蘭破壞和平談判，並可能引發俄羅斯的大規模報復。他說：「就在土耳其會談的前一天，澤倫斯基竟沒事先通知美國總統，他將對俄羅斯的戰略部隊發動深度打擊？這根本是直奔戰爭升級階梯（escalatory ladder）。在和平或停火談判前夕，他扮演珍珠港事件中日本的角色，發動偷襲。」