軍備偷偷抽回中東...美媒：川普是否持續援烏很難說

對美國總統川普公開將俄、烏戰爭比喻為「小孩打架」，華爾街日報五日報導，美國諮詢公司「真實北方政策」總裁、拜登政府五角大廈俄羅斯事務官員的艾德蒙茲說，川普形同撒手不管。現在的問題是他還會不會持續援助烏克蘭，哪怕只是較低程度的援助。

美國雖仍持續提供情資，協助烏軍抵抗俄軍入侵，且拜登政府批准給基輔武器也還能流入烏克蘭戰場。但一月上台的川普政府至今沒批准新的對烏軍援，並已悄悄中止原本撥給烏克蘭的關鍵反無人機裝置。

五角大廈上周低調通知美國國會，原本供給烏克蘭打下俄國無人機所用火箭的特殊引信，已改撥給部署在中東的自家美國空軍部隊。

美國國防部長赫塞斯四日也缺席一場在北約（ＮＡＴＯ）的比利時布魯塞爾總部召開，跟歐洲國家防長協調對烏軍援的美歐防長會議。

赫塞斯早已提醒歐洲盟邦，今後對基輔的軍事協助應由歐洲承擔，西太平洋才是五角大廈今後的優先戰區。他五月更授權五角大廈負責協調各軍種武器需求的聯合快速採購小組，將原本為烏克蘭採購的特殊火箭引信撥交美國空軍使用。

一份此前未公開的訊息指，五角大廈向美國聯邦參議院軍委會指稱，美軍對這些引信的需求是防長認定的緊急事項。

重新調撥的決策也凸顯關鍵防禦物資吃緊，一面是烏克蘭正值加強因應俄國更多無人機與彈道飛彈攻擊，另一面是駐中東美國空軍也要準備應對可能與伊朗或葉門武裝團體青年運動的衝突。

這些引信是為了先進精確殺傷武器系統（ＡＰＫＷＳ）設計。美國已將此一技術提供給烏克蘭數年，烏軍應用在地對空火箭系統來防禦俄國無人機，其中的技術關鍵是近炸引信，能在火箭接近無人機時引爆炸藥。